Cascades dans le palmarès des 50 meilleures décisions corporatives pour la planète

En tant que chef de file en matière de recyclage, l’entreprise québécoise Cascades fait partie du nouveau palmarès présentant les 50 meilleures décisions corporatives pour la planète.

Ce palmarès a été lancé pour souligner le 50e anniversaire du Jour de la Terre par les organisations Earth Day Canada et Earth Day Initiative, en collaboration avec le média Corporate Knights.

La décision de Cascades de favoriser les fibres recyclées dans la fabrication de ses produits lui a permis d’être nommée dans cette liste prestigieuse.

«Dans les années 50, nous ne pouvions pas nous douter que l'idée toute simple de détourner la matière des sites d'enfouissement pour la valoriser ferait autant de chemin, a lancé Alain Lemaire, cofondateur et président du conseil d'administration de Cascades, jeudi, par voie de communiqué.

«En redonnant plusieurs vies à la matière, nous réduisons la pression sur les ressources naturelles et réduisons le gaspillage. Même si l'idée n'était pas populaire à l'époque, je suis fier que nous ayons été fidèles à nos valeurs et à nos idéaux, et que nous continuions de l'être.»

«Encore aujourd'hui, 83 % de la matière utilisée pour fabriquer nos produits est issue de la récupération et 77 % de nos résidus sont valorisés», a précisé Mario Plourde, président et chef de la direction de l'entreprise.