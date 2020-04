Chefferie du Parti vert du Canada: un troisième candidat en lice

Une troisième personne souhaite prendre la relève de la chef démissionnaire Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada : la candidature d’Amita Kuttner a été officialisée mercredi à l’occasion du 50e Jour de la Terre.

Titulaire d’un doctorat en astronomie et en astrophysique de l’Université de Californie, Mme Kuttner a cofondé l’organisme à but non lucratif Moonlight Institute, qui milite pour un avenir plus juste et plus équitable. Bien qu’elle n’ait jamais été élue à la Chambre des communes, Mme Kuttner a été porte-parole des Verts pour la science et l’innovation de septembre 2018 à février dernier.

À ce jour, deux autres candidats sont en lice pour prendre les commandes du Parti vert du Canada, soit Annamie Paul et David Merner.

Rappelons que les Verts doivent se réunir en octobre prochain à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour élire un nouveau chef. Elizabeth May a quitté ses fonctions le 5 novembre dernier après 13 ans à la tête de la formation écologique et après sa quatrième campagne électorale, dont la dernière a pris fin le 21 octobre dernier avec l’élection de seulement trois élus verts.

C’est la députée Jo-Ann Roberts qui assure l’intérim à la direction du Parti vert du Canada.