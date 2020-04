CHSLD à problème: il faut nommer des DG d’établissement, propose Gilles Baril

L’ex-ministre délégué à la Santé sous Lucien Bouchard et chroniqueur politique Gilles Baril propose que l’on nomme un directeur général (DG) pour chaque résidence sous surveillance.

Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences pour aînés (RPA) en question sont surveillés parce qu’ils comptent plus de 15% des résidents infectés par la COVID-19.

«Le gouvernement a ciblé 80 établissements actuellement qui sont à problème grave. Je pense qu’il faut interpeller la loi sur l’urgence sanitaire et nommer très rapidement des DG et des tuteurs, pas des gens qui viennent des CIUSSS, dans les établissements, à plein pouvoir, pour redresser la situation et les prendre un par un. Il va y avoir une deuxième et une troisième vague. Cette première vague-là, dans les CHSLD, avec ce qu’on voit à TVA et LCN tous les jours, ce n’est pas demain la veille que ça va se terminer. On est mieux de faire ça tout de suite parce que ça va être un travail à long terme», a-t-il expliqué au micro de Mario Dumont, mercredi après-midi.

M. Baril est d’avis qu’un DG saura prendre le pouls de son établissement et saura comment régler les problèmes qui se présenteront.

Quelque «80% des problèmes sont réglés dans ton bureau. Tu fais le tour des lieux pour t’assurer que tout est correct, que les résidents sont contents. Tu rencontres les familles quand elles viennent te voir. Tu le sais si y’a de la bonne bouffe. Tu écoutes les commentaires des gens. T’as les deux pieds dans le labo, Mario! Tu sais ce qui se passe. Tu comprends les problèmes. Tu es en mesure de mettre des solutions pour être en mesure de les régler», a-t-il indiqué.