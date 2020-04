COVID-19: une situation très stable dans Chaudière-Appalaches

La situation continue d’être relativement stable dans la région de Chaudière-Appalaches, où très peu de nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés depuis plusieurs jours consécutifs.

Alors que les autorités parlaient mardi de huit nouveaux cas pour l’ensemble de la région, seulement cinq nouveaux cas se sont ajoutés aujourd’hui.

Ces cinq nouveaux cas portent à 346 le nombre total de personnes infectées par la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches.

Sept personnes sont hospitalisées sur le territoire, six d'entre elles en soins intensifs.

Pour la région de la Chaudière-Appalaches, on compte 183 personnes rétablies.

Le total de sept décès demeure inchangé depuis quelques jours.

Au Manoir de l’arbre argenté, aucun changement n’est survenu au cours des sept derniers jours. On estime donc que la situation est maîtrisée.

À Lévis, au Manoir Liverpool, on ne fait état d'aucun nouveau cas. La situation s’améliore grandement et plus d’une dizaine d’employés de la résidence seront de retour au travail.

Les autorités sanitaires surveillent toutefois l'apparition de cas de détresse psychologique.

Un intervenant qualifié peut vous aider, en toute confidentialité, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).