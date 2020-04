Déconfiner les régions dès maintenant?

À force de parler de déconfinement pour les régions moins touchées par le nouveau coronavirus, le gouvernement québécois devra bientôt passer de la parole aux actes. En tout cas, l’impatience commence à se faire sentir dans l’Est-du-Québec.

Surtout dans le monde des affaires alors que plusieurs centaines de commerces et d’entreprises sont à l’arrêt forcé depuis plus d’un mois. Mais les entrepreneurs souhaitent tout de même un déconfinement graduel dans le respect des règles sanitaires.

«L’enjeu c’est que si on fait un déconfinement ici, à l’intérieur des frontières du Bas-St-Laurent, et que c’est fait tout croche, est-ce qu’on risque de faire face à une deuxième et une troisième vague? Que ça nous amène à rouvrir l’économie régionale seulement l’été prochain, ça n’a juste pas de bon sens», explique Jonathan Laterreur de la Chambre de commerce Rimouski-Neigette.

L’idée du déconfinement fait aussi son chemin chez les élus de l’Est-du-Québec. C’est le cas des maires et des députés provinciaux et fédéraux du Bas-St-Laurent qui se réunissent une fois par semaine pour faire le point. Ce qu’ils souhaitent, c’est un plan rapide en ce sens de la part du gouvernement du Québec.

«On ne peut pas envisager de vivre dans un aquarium pendant un an, un an et demi, parce que c’est le temps que ça va prendre avant d’avoir accès à un vaccin» soutient Marc Parent qui est maire de Rimouski.

«Je pense qu’on doit garder les mesures de contrôle à l’entrée des régions», affirme de son côté Martin Ouellet, le député de René-Lévesque sur la Côte-Nord.

Le premier ministre François Legault a annoncé lors de son point de presse, mercredi, qu’un plan de relance des régions peu affectées par la COVID-19 sera annoncé la semaine prochaine.