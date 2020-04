Des cocktails sous vide pour la maison

Un bar à cocktail montréalais propose des ensembles d'ingrédients emballés sous vide pour préparer ses recettes à la maison, à condition d'avoir à portée de la main l'alcool fort nécessaire.

Les bases des cocktails habituellement servis au Atwater cocktail club et au Milky Way sont offertes dans un emballage pensé pour la maison, qu’il est possible de se faire livrer. «On retrouve une base de cocktail faite à partir d’ingrédients frais, sans alcool, sous vide, donnant deux portions par sac», a expliqué le propriétaire des lieux, Christophe Beaudoin Vallières.

Nul besoin d’avoir des connaissances étendues en la matière pour parvenir au résultat final. Le processus a été pensé afin de demeurer le plus simple possible. «Il diffère pour chaque produit, mais pour la plupart, il s’agit d’ouvrir le sac, le verser, ajouter l’alcool suggéré, remuer et servir sur glace», a précisé M. Beaudoin Vallières.

COURTOISIE ATWATER COCKTAIL CLUB

Recréer à la maison

L’idée d’offrir cette option a germé dans la foulée de la crise de la COVID-19 qui a forcé la fermeture des bars. «Nous voulions permettre aux gens de pouvoir recréer leur cocktail favori du Atwater Cocktail Club ou du Milky Way à la maison, sans que ce soit trop compliqué», a-t-il poursuivi.

M. Beaudoin Vallières a expliqué avoir été inspiré par un amalgame de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. «Beaucoup de pays ont commencé à faire cela, mais avec l’alcool inclus. Ce n’est pas possible ici, on a adapté le concept au Québec.»

Offerte depuis un mois, cette façon de vivre l’expérience du bar à la maison a charmé plusieurs personnes. Selon le propriétaire, les clients désirent demeurer en contact avec l'équipe de l'établissement même s'ils sont confinés à la maison.