Des scénarios envisagés dans les CPE

Alors qu'on se questionne sur la possibilité d'un déconfinement pour certaines régions moins touchées par la COVID-19 et que la liste des travailleurs essentiels pourrait éventuellement s'élargir, les services de garde d'urgence mis en place pourraient ne plus suffire à la demande.

Les Centres de petite enfance (CPE) doivent se préparer en vue de la levée possible des mesures de confinement.

Actuellement, le gouvernement demande aux CPE de respecter une capacité maximale de 30% du ratio d’enfants et de 50% du ratio d’éducateurs et d’éducatrices par centre. À Rimouski, sur les huit CPE en fonction pour les services de garde, la plupart ont presqu’atteints leur ratio maximal, selon les informations du directeur général de l’Aurore Boréale, Simon Dufresne. Bien qu’il y ait encore une marge de manœuvre, un plan d’action doit être mis en place auprès du personnel.

«On voit qu'il y a une réalité régionale à considérer, on verra comment le gouvernement va naviguer là-dedans. C'est un jeu de Tetris assez compliqué, on comprend que c'est un gros casse-tête aussi pour le gouvernement mais il y a de la bonne volonté de notre côté, mentionne Geneviève Belsile, directrice générale de l’Association Québécoise des CPE (AQCPE). ​

Les Centres de la petite enfance songent aussi à des outils pédagogiques pour préparer les enfants au port du masque, afin de les habituer à cette nouvelle réalité. Plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place depuis l’ouverture des services de garde d’urgence, effectifs depuis le 16 mars dernier. L’AQCPE a envoyé un sondage à ses membres afin de connaître leur opinion sur l’efficacité de celles-ci. Un bilan est en cours pour évaluer les options mais des inquiétudes persistent encore.

«Je ne vous cacherai pas que dans le réseau bien sûr il y a de l'inquiétude, entre autres de la part des éducatrices et des responsables de services de garde en milieu familial. C'est tout à fait compréhensible, parce que le concept de distanciation sociale dans notre milieu est très difficile. Ce qu'il faut c'est de mettre en place des mesures pour compenser au niveau de la prévention. Les membres nous ont aidé à faire le bilan et c'est ce qui nous a permis d'adresser un certain nombre de recommandations et de demandes au niveau du ministère et de la santé publique pour la suite de la réouverture», ajoute Mme Belsile.

​Un casse-tête pour les parents

La pression quant à un éventuel retour au travail se fait aussi sentir dans certains foyers familiaux qui doivent songer à une solution pour la garde de leurs enfants. Au Bas-Saint-Laurent, bien que le nombre de cas de la COVID-19 est stable depuis maintenant 12 jours, l’éventualité d’une possible éclosion dans un CPE en vue de la réouverture inquiète certaines familles plus à risque.

«Moi, je suis dans une situation particulière puisque la mère de mes enfants est immunosupprimée. Elle doit recevoir des traitements d’anticorps mensuellement pour survivre à toute maladie transmissible. En raison de sa santé fragile, les dommages pourraient être irréversibles advenant une contamination des enfants à la COVID-19. J’ai réfléchi à la situation et j’en suis venu à la conclusion que je dois garder mes enfants à la maison afin de prévenir toute éclosion dans la famille», constate Pierre-Luc Leclerc, père de famille de deux jeunes enfants.

L’AQCE dit entendre les inquiétudes et les demandes des parents et tient à s’assurer la santé et sécurité de tout le monde avant de songer à une réouverture progressive. La décision finale est maintenant entre les mains du ministre de la santé et du gouvernement. Les développements demeurent inconnus à ce jour mais la réflexion continue d’être alimentée.