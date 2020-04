Éclosion de la COVID-19 au Costco de Drummondville

Une dizaine d’employés du magasin Costco de Drummondville serait atteinte de la COVID-19.

Un employé rencontré par TVA Nouvelles confirme avoir reçu un courriel l’avisant que des collègues de travail ont été déclarés positifs.

De leur côté, ni la chaîne Costco ni le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ne confirment l’information pour l'instant.

Le CIUSSS déclare cependant qu’une éclosion du coronavirus est survenue dans une épicerie de Drummondville, sans toutefois nommer l’établissement en question.

Le maire de Drummondville, Yves Grondin, déplore le manque de transparence.

«À Drummondville, il y a une chaîne qui s’appelle IGA et il y a une chaîne qui s’appelle Métro. Les deux ont été extrêmement responsables puisqu’ils ont annoncé sur leur site web corporatif là où il y a des éclosions et ça ne me semble pas être le cas à Drummondville. Alors il y a peut-être une autre chaîne qui ne fait pas preuve de transparence», dénonce-t-il.

Certains clients rencontrés étaient déjà au courant de l’information, sans toutefois s’en inquiéter outre mesure. «Je sais qu’il y en a eu quelques-uns, mais je ne peux pas dire combien exactement», mentionne une cliente rencontrée à sa sortie du Costco.

Drummondville est le secteur le plus touché dans le Centre-du-Québec avec 141 cas de la COVID-19 qui ont été confirmés.