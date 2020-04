Économie et santé sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Je dois passer une mammographie tous les ans, est-ce qu’au mois d’août ça va être correct?» - Mariette

«Ça fait déjà un deux-trois semaines que le ministère veut faire repartir la machine, mais il y a un problème d’équipement. D’ici le mois d’août, les choses devraient être reparties. On ne veut pas se ramasser deux ans plus tard avec un cancer qui n’a pas été diagnostiqué.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«On a trois enfants qui font du sport, on se fait mettre de la pression pour les inscrire dans les différentes ligues, est-ce qu’on devrait enregistrer nos enfants, oui ou non?» - Maxime

«Première suggestion, demandez une clause dans le contrat que ce soit remboursé entièrement ou partiellement si la saison n’a pas lieu ou si elle est écourtée. De plus, s’il n’y a pas de consommation du bien, si vous l’avez payé, le prestataire devrait vous rembourser. Mon fils a des cours de soccer qui ont été annulés, on m’a offert un remboursement ou de faire un don à l’association sportive.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Quand est-ce que la frontière américaine va être rouverte?» - Clémence

«Malheureusement, pas avant le 21 mai. On a prolongé de 30 jours et on pourrait prolonger encore alors seul le temps nous le dira.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai un enfant malade, est-ce qu’elle peut se faire intuber? Pour le port du masque, est-ce qu’il y a un délai maximal de temps?» - Catherine

«On peut intuber les enfants avec cette maladie, il y a des précautions à prendre pour ne pas mettre autant de pression sur les cartilages.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«L’inconfort vient de l’humidité que l’on émet de notre bouche. Quelques heures, peut-être trois ou quatre, si vous l’enlevez, il peut y avoir des particules à l’extérieur du masque, il faudrait en avoir un deuxième si vous voulez poursuivre.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai vu que la maladie avait été détectée chez deux chats aux États-Unis, doit-on craindre une contamination d’animaux à humains?» - Jasmine

«C’est important de faire attention, il n’y a pas de risque zéro, si votre chat n’est pas dans votre visage, il ne devrait pas y avoir de problème.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«L’humain est capable de propager le virus au chat et comme le chat se lèche pour se laver, il peut contracter le virus ainsi.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis étudiante et j’ai un contrat qui prend fin en juin, est-ce que je vais avoir accès à la PCU étudiante pour juillet et août?» - Fatima

«Si vous n’êtes pas capable de vous trouver un emploi, vous pourrez demander la prestation. Si vous avez gagné plus de 5000$, vous pouvez demander la prestation traditionnelle. Sinon, vous pouvez demander celle pour les étudiants.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Faut-il craindre une deuxième vague?»

«On ne pense pas que c’est la COVID-19 qui va causer plus de cas, mais on a peur de chevaucher avec les cas de grippe et que ça cause des problèmes. Si on rajoute la demande de la COVID, on a peur que ça explose.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«J’ai une hernie discale, il m’a faxé une demande pour une IRM et je n’ai pas eu de nouvelles, est-ce normal?» - Michel

«On a demandé de diminuer la quantité de tests à faire. Il faut que vous soyez dans la salle d’attente. On traite les cas urgent et semi-urgent et selon votre situation, ça ne semble pas être le cas.»

«Ma fille travaille dans les services essentiels, elle a droit à la PCU élargie ou l’aide du provincial, qu’est-ce qu’il faut privilégier?» - Myriam

«Les programmes se multiplient. Ce que je vous suggère c’est de regarder la période d’admissibilité, par exemple celle de la PCU est du 9 avril au 9 mai, si votre fille a reçu moins de 1000$ par mois, elle est admissible pour la PCU, si à mesure que l’été passe son salaire augmente, elle pourrait ne plus demander la PCU. Théoriquement, la prime salariale, votre fille pourrait y avoir droit. Allez ouvrir un dossier sur le site de Revenu Québec.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je suis chauffeur de bétonnière, on m’a appelé pour travailler. Lundi quand j’ai répondu, on m’a dit qu’on avait tous les équipements, on m’a donné un masque, une paire de gants et du nettoyant. On n’a pas de place pour se laver les mains, je n’ai pas de place pour dîner. Moi ça fait deux mois que je me protège et j’arrive au travail et ils n’ont rien à me donner. Sont-ils obligés de me faire travailler?» - Sylvain

«Il y a des directives émises par la CNESST. Tout ça est clairement décrit sur le site. Si vous pensez que votre milieu n’est pas sécuritaire, si vous croyez que votre employeur ne respecte pas les mesures, contactez la CNESST.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie