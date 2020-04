La réouverture des restaurants Ashton cause la cohue

Qu’est-ce qu’un Québécois ne ferait pas pour une poutine? Mercredi, plusieurs n’ont pas hésité à patienter jusqu’à une heure pour savourer celle d’Ashton qui, comme d’autres restaurants, reprend partiellement les affaires.

Après un mois d’interruption causée par la crise du coronavirus, la chaine de restaurants rapides a rouvert les services au volant de trois de ses points de vente, dont le menu a été simplifié. Pour la sécurité des employés, les effectifs sont réduits.

Il semble que beaucoup d’amateurs de poutine attendaient avidement ce moment. Sur le coup de 11 h, de longues files d’autos se sont formées devant les succursales Chez Ashton de la rue du Marais et de l’avenue Jules-Verne, à Québec, et de Saint-Nicolas, à Lévis.

«Ça pressait! C’est un manque psychologique», dit sur le ton de l’humour une cliente du restaurant du Marais, Marie-Josée Laberge. ​

Certains, comme Daniel Imbeault, disent avoir attendu une heure. «On est confinés, on n’a rien à faire, alors on s’est dit : on va aller voir. Ça fait du bien et puis on encourage une entreprise québécoise», affirme-t-il.

À la caisse, Christopher ne se plaint pas d’être de retour au boulot. «Ça fait du bien et l’ambiance est le fun», partage-t-il.

Pendant que certaines bannières n’ont jamais cessé d’offrir le service à l’auto, la livraison ou les commandes à emporter, d’autres, comme Chez Ashton, avaient décidé de fermer boutique temporairement, en raison de la pandémie. ​

Plusieurs établissements jugent que le temps est venu de recommencer partiellement les opérations, pourvu que les directives gouvernementales, comme la distanciation physique, soient respectées, et que les mesures d’hygiène soient suffisantes.

Rappelons que la fermeture des salles à manger est toujours de rigueur au Québec. ​

Chez Victor

Chez Victor aussi, plusieurs franchisés sont impatients de réactiver les grills. «Ils sont tous tannés d’être chez eux à ne rien faire», lance le copropriétaire de la bannière, Denis Larue.

Pour commencer, l’entreprise va sortir son camion de cuisine de rue, dès jeudi, avec plusieurs aménagements pour la sécurité de tous. Il s’installera dans le stationnement d’un Victor différent chaque weekend. Premier arrêt : celui de Beauport.

Par ailleurs, la succursale du boulevard Laurier va accepter les commandes pour emporter et de livraisons via UberEats et DoorDash.

Sur les diverses rues commerçantes de Québec, d’autres restaurateurs emboitent le pas. La SDC Maguire annonce par exemple le retour du Faks, du Montego Resto Club et de la pizzeria 900, avec diverses formules «take-out».