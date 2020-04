Guide pour un déménagement sécuritaire

La période des déménagements arrive à grands pas et de nombreuses personnes se demandent si ce sera possible et sécuritaire de le faire.

La Société d’habitation du Québec vient d’émettre un guide avec des conseils et des consignes pour le faire prudemment.

«Avant de déménager, renseignez-vous sur la santé des locataires précédents», suggère Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute».

Elle recommande l’utilisation d’une compagnie spécialisée en déménagement, si possible.

«Emmenez des boîtes proches de l’entrer pour éviter aux déménageurs trop de va-et-vient dans le logement, ils le feront pour les gros morceaux seulement», précise-t-elle.

Avant le déménagement, nommez une personne qui agira en quelque sorte à titre d’agent de sécurité.

«Confiez à une personne la seule responsabilité de vous regarder faire pour assurer qu’on maintienne les deux mètres, qu’on se désinfecte les mains, qu’on ne touche pas des objets qu’on ne devrait pas toucher», dit-elle.

Il faut également nettoyer et désinfecter le logement, particulièrement la salle de bain.

«Nettoyez et désinfectez les pièces avec une solution hydroalcoolique, et portez une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées : meubles, électroménagers, poignées de porte, etc.», peut-on lire dans le document de la Société d’habitation.

Pour ce qui est de l’aide d’amis ou de membres de la famille, il faut faire preuve de prudence et éviter que trop de personnes soient sur place.