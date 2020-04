Le BAPE prêt à des audiences en ligne cet été

Le BAPE se dit prêt à tenir des audiences entièrement en ligne, cet été, pour examiner le projet de tramway de Québec à la loupe.

« Si le ministre nous en donne le mandat, il est réaliste de penser qu’on peut commencer les audiences en ligne à la fin juin ou au début juillet », a affirmé Pierre Turgeon, porte-parole du BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement), mercredi.

Ce dernier a ajouté que la priorité de son organisme sera de s’assurer de la participation « du plus grand nombre de citoyens et d’organismes » à ce processus, qui pourrait se dérouler entièrement par internet. « On va faire ça en respectant notre mission. Il ne faut pas que ce soient des audiences bidon ».

Le maire Labeaume a rappelé, mercredi, que l’échéancier actuel prévoit un début des audiences à la mi-juin. Il a mentionné vouloir « s’assurer que tout le processus environnemental se fasse comme prévu. Je comprends que le BAPE est d’accord et est habilité à procéder rapidement ».

Une fois la crise sanitaire terminée, le gouvernement Legault dit vouloir accélérer la réalisation de ce mégaprojet.