L'industrie du spectacle se prépare pour l'après COVID-19

Premier à avoir été contraint de tout arrêter, le milieu culturel pourrait bien être le dernier à pouvoir se remettre en marche.

Cela pourrait même devoir attendre à la fin 2020 ou même à 2021 a lancé mercredi le premier ministre François Legault.

Avec l'ordre de distanciation sociale qui risque de perdurer même après l'ouverture des commerces, ça risque d'être long avant de retourner dans une salle. La question: comment l'appliquer dans les salles de spectacle?

Mais l'industrie n'a pas l'intention de se laisser abattre et prépare déjà le terrain.

Lundi, Québec a d'ailleurs rencontré plusieurs acteurs du milieu pour échanger sur une éventuelle reprise des activités.

Dans les scénarios examinés pour pouvoir respecter la distanciation physique dans les salles de spectacle, pour un amphithéâtre de 21 000 places, par exemple, seulement 4 000 personnes pourraient être dans la salle.

Et si on regarde dans un espace plus petit de 400 places, ce sont seulement 60 personnes qui pourraient y aller.

«Puis, là, on ne parle pas des halls où les gens se rassemblent, des toilettes, des escaliers, de la billetterie. Ça aussi, ce sont des mesures qui nous sont encore... qui nous inquiètent, en fait», précise Anne Trudel, présidente du Conseil québécois du théâtre.

Et qu’en est-il de la rentabilité?

«Est-ce que ça tient la route sur le modèle financier, aussi? Parce que ce n'est pas juste une question... Oui, il y a la question de la santé, mais il y a aussi la question que tout ça doit être, en bout de ligne, une activité qui finit par être rentable. Il y a un enjeu là qui est très sérieux», indique la directrice générale de RIDEAU, Julie-Anne Richard.

Des centaines de spectacles ont été annulés et reportés depuis le début de la pandémie et plusieurs détenteurs de billets se demandent s’ils pourront être remboursés.

Tant chez Live Nation que chez Evenko, les événements annulés pourront être remboursés. Pour les spectacles reportés, il faudra être patient: des fenêtres de remboursement seront ouvertes dès que de nouvelles dates seront déterminées.