Neige et froid: un mercredi hivernal avant le beau temps

Les gens un peu partout au Québec ont eu droit à un réveil particulièrement surprenant mercredi matin alors que de la neige et des températures hivernales se sont installées au cours de la nuit.

Dans la grande région de Montréal, un tapis blanc, accompagné de températures froides et de vents persistants, était bien visible.

Tôt mercredi matin le mercure affichait -5 degrés Celsius, mais la température ressentie tournait autour -14 degrés Celsius, des conditions dignes de l’hiver.

«Officiellement, à l’aéroport P.E.T. (Dorval) il y a eu de la neige d’observée mais aucune accumulation n’a été mesurée. Par contre, comme les précipitations étaient de types averses (donc localisées) il est possible que par endroit il se soit accumulé 1 à 2 cm maximum», a fait savoir le météorologue André Cantin d’Environnement Canada.

Le record de chute de neige pour un 22 avril fait état de 11,4 cm en 1937.

«Par contre dans les années plus récente il faut remonter à 1993 pour avoir mesuré 0,8 cm à Dorval. Fait intéressant, en 2010 il est tombé 29,8 cm un 27 avril! Dans les annales on constate également qu’il est déjà tombé 21,8 cm le 10 mai 1963 et que la neige la plus tardive mesurée à Montréal est de 3,3 cm un 19 et 20 mai 1936», ajoute le météorologue. Ainsi, de la neige en avril n’est pas un phénomène exceptionnel, mais il demeure peu fréquent.



Bientôt la chaleur?

Le record de la température la plus chaude un 22 avril a été établi en 1973, avec 26,1 degrés Celsius. Il faudra toutefois être patient avant d’avoir droit à autant de chaleur.

Si mercredi sera la journée la plus froide de la semaine, avec des maximums variants entre -3 et 6 degrés selon les régions, le mercure montera lentement au cours des prochains jours.

Le soleil est attendu dès jeudi et devrait rester des nôtres jusqu’à au moins samedi, où un maximum de 10 degrés Celsius est attendu.