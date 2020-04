Manque de matériel, manque de personnel, la situation est critique pour de nombreux CHSLD touchés par des éclosions de COVID-19.

C’est notamment le cas au CHSLD Laurendeau où au moins 54 résidents sur environ 300 sont décédés des suites du nouveau coronavirus.

TVA Nouvelles a mis la main sur des images de l’intérieur de l’établissement qui montrent des «zones COVID» installées rapidement, avec les moyens du bord.

«On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. Mais on a besoin de plus, c’est urgent! C’est vraiment urgent», a lancé le président par intérim du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal, Alexandre Paquet.

«Tout le monde travaille très fort pour pallier. Au niveau des soins, ils sont malheureusement obligés de donner le strict minimum. Pour la nourriture, ils font ce qu’ils peuvent. C’est au moins cinq fois plus long pour nourrir les patients atteints de la COVID-19.»

Le manque de personnel est en effet important dans ce centre d’hébergement de soins de longue durée.

«Les conditions sont extrêmement difficiles. Il y a toujours un très grand manque de préposés aux bénéficiaires. On sent qu’on a perdu le contrôle dans l’établissement. C’est désorganisé, les gens ne savent plus trop où donner de la tête», a expliqué M. Paquet.

«On roule à peu près à 50% du nombre de préposés aux bénéficiaires qu’on devrait avoir.»

Alors que l’établissement a été ciblé comme problématique par le ministère de la Santé, le renfort se fait encore attendre.

«On attend toujours le renfort. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu’on dénonce la situation. On ne comprend pas qu’en tant que l’un des plus gros centre d’hébergement touché dans la province on n’ait toujours pas reçu cette aide-là.»

