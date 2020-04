Pause forcée pour «La vraie nature»

«La vraie nature» n’échappe pas aux aléas de la pandémie de COVID-19. L’émission de confidences animée par Jean-Philippe Dion prendra une pause la saison prochaine, étant donné l’impossibilité de tourner de nouveaux épisodes cet été dans la situation actuelle.

• À lire aussi: Guy Jodoin, plus vulnérable que jamais

«Pour les mois à venir, réunir des gens dans la proximité d’un chalet demeure tout simplement impensable sans compromettre la santé de l’équipe et des invités», ont expliqué TVA et Productions Déferlantes par voie de communiqué, mercredi.

Une décision crève-cœur, il va sans dire, car «La vraie nature» a obtenu une enviable moyenne de cotes d’écoute de 1 251 000 téléspectateurs cet hiver, équivalant à des parts de marché de 37,9 %.

Inédits

Avant de remiser sa barque, Jean-Philippe Dion a néanmoins d’autres beaux moments à nous proposer. Ce dimanche, 26 avril, l’hôte du chalet accueille un trio formé de Christian Bégin, Édith Butler et Patricia Paquin.

Puis, le 3 mai, on aura droit à un épisode spécial intitulé «Les confidences du chalet», composé d’extraits 100 % inédits de la plus récente saison. Pour la première fois, la caméra a eu accès aux coulisses d’un séjour à «La vraie nature», et Jean-Philippe Dion dévoilera un grand secret sur l’émission.

Aussi, on assistera à un quiproquo mémorable entre Claude Legault et les Sœurs Boulay, Guy Jodoin s’infiltrera dans la chambre de l’animateur, des invités tenteront par tous les moyens de savoir avec qui ils sont jumelés pour le week-end, un moment inquiétant déstabilisera Denis Coderre dans ses récits les plus personnels, et un gigantesque fou rire secouera Hélène Bourgeois-Leclerc, Mélissa Bédard et Alain Choquette.