Poursuite rocambolesque d'un voleur de camionnette

Après s’être fait voler sa camionnette hier, un résident de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, a utilisé un hélicoptère pour localiser le malfaiteur. Le tout a permis d’aider les policiers à attraper le voleur.

C’est un scénario digne d’un film d’action. Alors qu’Emmanuel Toner est en train de payer l’essence, il se rend compte que sa camionnette a été volée.

«J’ai regardé mes poches et là, j’avais mes clés dans mes poches. J’ai réalisé qu’il n’aurait pas partir avec le camion sans jouer avec le broche page. Alors, j’ai réalisé que ce n’était pas un coup. C’était vrai que je m’étais fait voler mon camion», a expliqué le propriétaire du véhicule, Emmanuel Toner.

Il décide de publier sur Facebook une photo de son véhicule. Les réseaux sociaux ont grandement aidé à retracer le malfaiteur. La camionnette a rapidement été localisée à Plaster Rock.

«En dedans de 40 minutes, il y avait à peu près 900 publications sur Facebook. Ce n’est pas croyable comment ça va vite Facebook», a affirmé le père d’Emmanuel Toner, Ted Toner.

Le propriétaire, son père et son beau-frère ont par la suite pris l’hélicoptère familial tout en appelant la police.

«Je suis allé le trouver sur les lieux de l’infraction. À ce moment-là, il a embarqué avec moi. On s’est rencontré et on l’a repéré à Plaster Rock», a mentionné le beau-frère d’Emmanuel Toner, Cyril Michaud.

Du haut des airs, le trio a guidé les policiers pendant environ une heure. La GRC a finalement intercepté le véhicule volé sur la route 108 puis a procédé à l’arrestation du suspect.

«Dans ma carrière de 23 ans, c’est une situation qui est en dehors de la boîte, c’est sûr. Il faut dire qu’on ne peut pas encourager les gens à utiliser ces méthodes-là que ce soit un hélicoptère ou une auto», a lancé l’assistant-chef de la Police de Grand-Sault, Marco Lévesque.

Emmanuel Toner est bien heureux d’avoir retrouvé sa camionnette mais il sait que l’histoire aurait pu se dérouler autrement : «En dedans de vingt secondes, ils sont partis avec ma camionnette. Avoir eu les enfants dans la camionnette ça aurait été autrement que la façon que ça s’est terminé. Ça fait que ça m’a fait réaliser que ça se fait vite», a-t-il dit.

Le suspect doit revenir en cour à Woodstock. La Force policière de Grand-Sault et la GRC poursuivent leur enquête sur ce vol.