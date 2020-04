Près de 800 Québécois dansent en ligne pour Bleu Jeans Bleu

Plus de 780 personnes ont répondu à l’appel de Bleu Jeans Bleu et on fait parvenir une vidéo de leurs plus beaux mouvements de danse.

Le groupe, connu pour son succès «Coton ouaté», a réuni plusieurs de ses vidéos pour former le vidéoclip de sa chanson «Le King de la danse en ligne».

On peut y voir petits et grands, vieux comme moins vieux faire preuve de beaucoup d’imagination pour montrer toute l’étendue de leur talent sur la musique entraînante.

Difficile de s’empêcher d’entrer dans la danse en regardant le vidéoclip.