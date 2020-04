Tuerie en Nouvelle-Écosse : appel aux dons pour les familles des victimes

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a lancé un appel aux dons pour les familles de ses membres décédés en fonction comme l’agente Heidi Stevenson qui a perdu la vie dimanche lors de la fusillade qui a fait au moins 22 victimes en Nouvelle-Écosse.

«La famille de Heidi fait partie de la famille de la GRC et nous continuerons à les soutenir pendant les jours, semaines et mois à venir», peut-on lire sur le site de la GRC.

Lors de cette «journée dévastatrice pour la Nouvelle-Écosse», «Heidi a répondu à l’appel du devoir et a perdu la vie en protégeant la collectivité qu’elle servait. Il n’y a aucun mot qui puisse décrire cette perte», souligne-t-on.

Rappelons que samedi soir, le suspect a amorcé une cavale meurtrière en incendiant sa propre maison à Portapique. Il aurait ensuite mis le feu à plusieurs autres résidences voisines, avant de faire feu sur les gens qui sortaient de leurs demeures en panique.

Déguisé en agent de police de la GRC, il s’est ensuite enfui au volant d'un véhicule ressemblant à une autopatrouille. Il a semé la terreur durant son parcours de 90 kilomètres qui a duré plus de 12 h. Il a perdu la vie après un échange de tir avec la police à une station-service d’Enfield, à une trentaine de kilomètres au nord d’Halifax, dimanche matin.

Selon le plus récent bilan, mardi, cette cavale meurtrière a fait jusqu’ici 22 victimes. Le tueur est aussi mort. La GRC fera une mise à jour mercredi après-midi.

Outre la policière Heidi Stevenson, qui laisse dans le deuil deux enfants et un mari, un autre gendarme, Chad Morrison, a été blessé «durant l’incident et est maintenant en récupération, a ajouté la GRC. Le gendarme, ainsi que sa famille recevront notre soutien complet et nous lui souhaitons un prompt rétablissement au cours des jours à venir».

Journée «Portez du rouge »

Mercredi, la Fédération de la police nationale (FPN) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont invité les Canadiens à arborer du rouge lors d’une journée de deuil, ce vendredi 24 avril. On propose aux gens de partager des photos, des vidéos en utilisant le mot-clic #WearRedFriday.

«Il s'agit d'un événement tragique inimaginable qui souligne le risque très réel auquel les membres de la GRC sont confrontés lorsqu'ils se rendent au travail tous les jours pour protéger nos collectivités», a déclaré Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale.