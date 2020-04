Un président de la CSN en renfort au CHSLD Laflèche

Paul Lavergne fait partie des dizaines de travailleurs venus en renfort aux employés du CHSLD Laflèche de Shawinigan. Celui qui occupe le rôle de président de la CSN Mauricie depuis 10 ans a décidé de troquer le papier et le crayon pour un masque et une visière.

«Avec l'épuisement et les heures supplémentaires des employés, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui demandaient de l'aide. Je suis infirmier de formation, alors c'était naturel pour moi de revenir sur le terrain», a-t-il confié en entrevue à TVA Nouvelles.

L'infirmier de formation en était mercredi à sa première journée de préposé aux bénéficiaires. Il donne des bains, change les lits, nourrit des aînés.

Dans ce CHSLD, près de 80 % des résidents ont contracté le virus et le quart d'entre eux a succombé.

«Ça faisait longtemps que les employés étaient dus pour de l'aide! Je suis arrivé ce matin et j'ai entendu à trois reprises des gens me parler d'ordre, de contre-ordres et de désordre. Il y a un manque de communication au niveau organisationnel!»

Le CHSLD Laflèche sous enquête

Par ailleurs, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a l'intention de mener une enquête sur la gestion de la crise du coronavirus au CHSLD Laflèche de Shawinigan. Au terme de l'enquête, des recommandations pourront être émises pour éviter qu'un tel drame se reproduise.

«Ça fait longtemps qu'on attend une enquête sur la manière dont les ordres ont été données (...) nous avons hâte de connaître les recommandations au terme de cette enquête, a affirmé Nathalie Perron, présidente du syndicat des professionnels en soins. Nous souhaitons éviter qu'un tel drame se reproduise dans un autre CHSLD de la province et même ici en Mauricie-Centre-du-Québec.»

Bonne nouvelle à Shawinigan

Pour la première fois mercredi après-midi, les autorités de la santé avait une nouvelle positive concernant le CHSLD Laflèche, considéré comme l'épicentre de la pandémie dans la région. Treize résidents et 20 employés sont rétablis de la COVID-19.

Les employés pourront retourner au travail dans les prochains jours, afin de participer à l'effort de guerre contre le coronavirus.