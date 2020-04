9 victimes sur 10 vivaient dans une résidence pour aînés

Si le bilan des décès liés au coronavirus est élevé au Québec, c’est en grande partie à cause de l’hécatombe dans plusieurs résidences pour aînés.

« On vit actuellement, au Québec, comme s’il y avait deux mondes. D’un côté, on a la situation très difficile dans les CHSLD, puis de l’autre côté, bien, il y a une situation qui est relativement stable », a reconnu mercredi le premier ministre François Legault.

En s’intéressant aux statistiques sur les lieux où habitaient celles et ceux qui ont perdu la vie, on constate que 87 % des victimes vivaient dans un CHSLD, une résidence privée pour aînés ou une ressource intermédiaire. À l’opposé, bien peu étaient à la maison avant leur décès.

Par exemple, dans la région de la Capitale-Nationale, seulement 2 des 34 victimes vivaient à domicile. À Laval, dans les Laurentides et en Estrie, c’est moins de 10 % d’entre elles.

Bilan des décès

Montréal

Nombre de décès en résidence pour aînés : 501

Nombre de décès à domicile : 86

Laval

Nombre de décès en résidence pour aînés : 172

Nombre de décès à domicile : 18

Abitibi-Témiscamingue

Nombre de décès en résidence pour aînés : 1

Nombre de décès à domicile : 2

Outaouais

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 1

Laurentides

Nombre de décès en résidence pour aînés : 11

Nombre de décès à domicile : 1

Lanaudière

Nombre de décès en résidence pour aînés : 35

Nombre de décès à domicile : 8

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Nombre de décès en résidence pour aînés : 11

Nombre de décès à domicile : 0

Nord-du-Québec

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 0

Montérégie

Nombre de décès en résidence pour aînés : 57

Nombre de décès à domicile : 9

Estrie

Nombre de décès en résidence pour aînés : 18

Nombre de décès à domicile : 2

Mauricie et Centre-du-Québec

Nombre de décès en résidence pour aînés : 63

Nombre de décès à domicile : 8

Chaudière-Appalaches

Nombre de décès en résidence pour aînés : 7

Nombre de décès à domicile : 0

Capitale-Nationale

Nombre de décès en résidence pour aînés : 31

Nombre de décès à domicile : 2

Bas-Saint-Laurent

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 1

Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine

Nombre de décès en résidence pour aînés : 5

Nombre de décès à domicile : 1

Côte-Nord

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 0

► Total

Nombre de décès en résidence pour aînés : 912

Nombre de décès à domicile : 139

Les hommes sont-ils plus à risque ?

Les hommes québécois qui attrapent la COVID-19 ont plus de chance de mourir que les femmes infectées, si on se fie aux statistiques compilées par le ministère de la Santé. En effet, les hommes représentent 40 % des cas de coronavirus, mais 50 % des décès. Tous sexes confondus, 90 % des victimes ont plus de 70 ans.

Âge des patients déclarés positifs

0-29 ans : 2799

30-49 ans : 5762

50-69 ans : 5056

70-79 ans : 1771

80-89 ans : 2556

90 ans et plus : 1802

40 % d'hommes | 60 % de femmes

Âge des victimes de la COVID-19

0-29 ans : 0

30-49 ans : 9

50-69 ans : 97

70-79 ans : 207

80-89 ans : 474

90 ans et plus : 342

50 % d'hommes | 50 % de femmes

Méthodologie