Aux États-Unis, la Géorgie rouvre ses commerces malgré le coronavirus et les critiques

Le gouverneur de la Géorgie a autorisé certains pans de l’économie à rouvrir vendredi dans cet État du sud des États-Unis, une décision critiquée par des responsables locaux et même par Donald Trump, pour qui la mesure est précipitée en pleine pandémie de coronavirus.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Levée des mesures de distanciation sociale : Las Vegas s’offre comme «cobaye»

Brian Kemp, un fervent partisan du président américain, a décidé de rouvrir certains commerces comme les salles de gym, les bowlings, les ateliers de tatouages, les salons de coiffure et de soins esthétiques ou les ongleries.

A partir de lundi, ce sera au tour des cinémas et des restaurants, qui devront imposer de strictes mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers.

Le gouverneur républicain a cité «les données favorables et l’augmentation des tests» pour justifier sa décision, selon lui «approuvée par nos professionnels de la santé», alors que l’État compte près de 21 000 cas positifs au coronavirus et a enregistré plus de 850 décès.

Ces réouvertures sont «d’une précision chirurgicale, ciblées et méthodiques, en donnant la priorité à la santé des citoyens», a assuré M. Kemp.

Mais même Donald Trump, ardent partisan d’une réouverture au plus vite de l’économie, a dit mercredi être en «désaccord profond» avec le gouverneur, estimant que les commerces concernés ne faisaient pas partie de la première phase du plan préparé par la Maison Blanche pour relancer l’activité de la première puissance mondiale.

«C’est trop tôt, ils peuvent attendre encore un petit peu», a-t-il expliqué, tout en disant laisser M. Kemp libre de sa décision.

«Je lui conseillerais de ne pas faire ça», a renchéri l’épidémiologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la pandémie.

Keisha Lance Bottoms, la maire démocrate d’Atlanta, capitale de l’État de Géorgie, a de son côté dénoncé une décision qu’elle juge précipitée et dangereuse.

«Je suis profondément inquiète, car on observe toujours une courbe ascendante» de la contamination dans l’État, a-t-elle dit sur CBSN.

«J’espère que le gouverneur a raison et que j’ai tort, parce que s’il se trompe, plus de gens vont mourir», a affirmé la maire.

Responsabilité individuelle

Brian Kemp a en revanche reçu l’appui d’une partie du patronat local, comme celui de Kay Kendrick, présidente de la Fédération de la cosmétologie et de la coiffure, qui compte 95 000 membres.

«Beaucoup d’entre eux sont des indépendants qui n’ont pas d’autres sources de revenus», a-t-elle dit dans un communiqué.

Pour Diane Fall, au contraire, il est trop tôt. «On dirait que le gouverneur nous fait une faveur, mais je préfère être en vie plutôt qu’ouvrir mon commerce», a dit cette propriétaire d’un salon de coiffure à Decatur, citée par le Wall Street Journal.

Le patron du département d’épidémiologie à l’Université d’Atlanta, José Cordero, rappelle que la propagation du virus est différente selon les États et que chacun doit étudier la situation sur le terrain, tout en respectant les consignes sanitaires.

«L’ouverture de ces commerces ne signifie pas qu’on a carte blanche», a-t-il dit à l’AFP.

«Nous devons tous garder à l’esprit notre responsabilité individuelle, si vous êtes malade, restez à la maison», a-t-il ajouté.

Donald Trump souhaite une relance rapide pour briser la spirale de la crise et du chômage - plus de 22 millions d’Américains ont perdu leur emploi depuis le début de l’épidémie. A travers le pays, les partisans du déconfinement demandent la fin des restrictions qui ont mis en sommeil le pays.

Plusieurs États républicains ont récemment desserré l’étau du confinement obligatoire. La Caroline du Sud et la Floride ont ainsi ouvert quelques plages au public, et préparent un redémarrage en plusieurs phases.