COVID-19: Loto-Québec gèle les salaires de ses dirigeants

Loto-Québec emboîte le pas. La société d’État gèle les salaires de ses dirigeants pour son exercice financier 2020-2021 et reporte le versement des bonis de performance.

• À lire aussi: Les grands gagnants et perdants de la pandémie

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

En début de semaine, la Fédération canadienne des contribuables (FCC) avait demandé à la société d’État d’agir rapidement afin d’enlever une pression sur le budget du gouvernement en pleine COVID-19.

Il faut dire qu’Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec (SAQ) avaient déjà tranché sur le gel des salaires de ses dirigeants et le report du versement des bonis pour les cadres et le personnel non syndiqué.

Loto-Québec va toutefois un peu plus loin dans ses mesures. La société reportera également le versement de la rémunération variable liée à la performance de 2019-2020 pour le personnel syndiqué éligible aux bonis.

L’an dernier, les membres de la direction chez Loto-Québec s’étaient partagé 5,1 millions $ et les employés avaient encaissé 12,8 millions $.

Malgré la fermeture des casinos et des salons de jeux, les 5000 employés chez Loto-Québec reçoivent toujours leur plein salaire.

Au cours des dernières semaines, Loto-Québec a remis plus de 30 000 masques au ministère de la Santé et des Services sociaux. Malgré l’annulation des festivals et des événements publics, la société d’État a aussi maintenu ses commandites. Cela représente environ 10 millions $.