De physiothérapeute à préposé dans une zone rouge

Physiothérapeute de formation converti en préposé aux bénéficiaires, Francis Caron prête maintenant main-forte au CHSLD Sainte-Dorothée à Laval depuis sept jours.

Foyer d’éclosion important dans le réseau des CHSLD, la situation à Sainte-Dorothée s’améliore quotidiennement à la résidence, estime-t-il. Un protocole rigoureux a aussi été mis en place pour mieux protéger les employés et les patients.

N’en demeure pas moins que la résidence entière est jugée comme une zone rouge et que chaque patient est considéré comme étant positif, explique Francis Caron. Rien n’est laissé au hasard.

«Un coup qu’on est rentré, on agit comme si chacun des patients et chacun des endroits étaient une zone rouge. Il faut toujours changer notre matériel», raconte M. Caron, qui estime devoir se changer gants et blouse environ 50 fois par jour.

Depuis le début de l’éclosion dans le CHSLD, on ne compte pas moins de 60 décès. Une réalité assez particulière avec laquelle le personnel doit composer quotidiennement.

Face à ce sort inévitable et surtout incontrôlable, le physiothérapeute et ses collègues n’ont d’autres choix que de garder la tête froide, croit-il.

«On essaie d’aider les gens à passer à travers tout ça pour ceux qui peuvent s’en sortir. Sinon, c’est de les accompagner pour qu’ils vivent dans une dignité les derniers jours, mais les gens partent vite», avance-t-il.

Il n’est pas rare que les résidents dont il côtoie partent durant la nuit, par exemple.

«On part un jour, on revient le lendemain et il y a des gens qui ne sont plus là», dit-il.

Tandis que lui est en mesure d’aider sur le terrain chaque jour, M. Caron trouve aussi dommage que 200 de ses collègues qui veulent aider n’aient toujours pas été appelés par le gouvernement du Québec.