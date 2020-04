Des détaillants d'articles de plein air victimes de compétition «déloyale» des géants

Des détaillants d’ici d’articles de plein air demandent au gouvernement de pouvoir ouvrir «rapidement» leurs portes. Certains craignent de perdre des ventes au profit de géants comme Walmart et Canadian Tire.

À quelques semaines de la saison estivale, la direction des magasins SAIL et Sportium aimerait bien accueillir des clients dans ses 18 établissements.

Le président et chef de la direction, Norman Décarie, estime que la pause du Québec a privé son organisation de «dizaines de millions de dollars».

Il digère mal, aujourd’hui, le fait que des détaillants ouverts puissent vendre des produits similaires à ceux de chez SAIL et Sportium, et ce, sans restriction.

«Le mot frustration est faible», répond l’homme d’affaires. «Je ne suis pas en guerre contre les grandes surfaces dans la mesure où elles offrent des produits essentiels. Là, elles peuvent vendre du matériel de camping et des vélos, alors que moi, je suis fermé. C’est simplement déloyal», déplore-t-il.

M. Décarie précise que ses succursales pourraient rouvrir avec des mesures de sécurité supplémentaires en «moins de trois jours». Il a d’ailleurs envoyé récemment une lettre au ministère de l’Économie pour obtenir des réponses au sujet de la relance des activités.

«Je peux comprendre que je ne suis pas un service essentiel. Toutefois, Canadian Tire ne vend pas plus de nourriture que moi. Costco, oui, mais pourquoi ne pas les limiter à vendre de la nourriture?», demande-t-il.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement du Québec a justement analysé la possibilité de fermer des sections de magasins à grande surface.

«Actuellement, les gens pratiquent des sports comme la course. Ces personnes achètent leurs équipements chez Costco, Walmart et Canadian Tire. C’est urgent de pouvoir ouvrir. Des détaillants vont avoir des cicatrices profondes. On aimerait avoir une date», avance M. Décarie.

La direction de SAIL et Sportium, qui gère 1800 travailleurs, dit que ses ventes en ligne représentent environ 20 % de son chiffre d’affaires habituel.

Nocif pour l’économie

Du côté du détaillant La Cordée, dont l’organisation s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, en février, la direction espère aussi une reprise rapide des activités.

«C’est difficile de voir que le beau temps arrive et de ne pas pouvoir servir nos clients. Nous pourrions le faire de façon sécuritaire», assure la PDG, Emmanuelle Ouimet.

«De voir de grandes surfaces vendre leurs équipements, plutôt que d’encourager des entreprises locales, cela fait mal à l’économie. La Cordée, ce sont 350 employés qui ne peuvent pas travailler», poursuit-elle.

La Cordée qui possède cinq magasins, dont La Vie Sportive, est toujours en restructuration. Plusieurs produits sont offerts en ligne.

Chez le détaillant Latulippe, la direction répond au Journal que les points de vente sont prêts pour une ouverture. Elle attend le feu vert.

«Oui, nous aimerions que le gouvernement le fasse le plus tôt possible, mais c’est leur décision. On va suivre», souligne le responsable du marketing, Pierre Poitras.