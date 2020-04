Des intervenants en milieu scolaire sont prêts

De plus en plus d'intervenants en milieu scolaire sont d'accord avec le premier ministre: il faut rouvrir les écoles. Mais attention, il faudra être prêt pour une toute nouvelle réalité.

• À lire aussi: L’Association des pédiatres se positionne sur le déconfinement

Comment respecter la distanciation sociale? Est-ce que tous les élèves seront de retour en même temps? Est-ce que des masques seront nécessaires? Autant de questions qui demeurent sans réponses, pour le moment.

«Moi, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Je fais confiance aux autorités. Puis, si l’on me dit qu'il faut que je mette un masque, je vais en mettre un. Je vais les aider, les élèves, à avoir deux mètres de distance», affirme Maryse Larouche, enseignante de première année à l’école Clair-Soleil.

«Mais il faut penser, toute la collectivité ensemble, que ce ne sera pas l'école de tous les jours, l'école normale. Il va falloir être flexible, puis s'adapter», nuance-t-elle.

Ses élèves, de leur côté, semblent aussi avoir hâte à ce retour, même s'ils comprennent que ce ne sera pas exactement comme avant.

Une orthopédagogue, qui a l'habitude de travailler à proximité de ses élèves avec différentes difficultés, est bien consciente qu'elle devra elle aussi s'adapter.

«Les petits ont tendance à nous coller, puis moi aussi, je suis très affectueuse avec les enfants. Donc, il va falloir que je pense à faire autrement», explique Nathalie Lacasse.

«Puis, souvent, avec les petits, il faut être proche pour leur montrer comment faire. Donc, là, il va falloir changer notre façon de faire pour mieux les aider», poursuit-elle.

Cet éventuel retour en classe ne concerne pas seulement le personnel enseignant et les élèves. Il y a aussi, notamment, les chauffeurs d'autobus scolaire. Et certains sont inquiets.

«Il y a à peu près 55% de la population des chauffeurs d'autobus scolaire qui ont soit 65 ans et plus, soit qui ont des problèmes de santé. On répond présent à l'appel, à condition d'une chose, c'est qu'on ait des mesures de sécurité pour nous autres: visière, masque, que les autobus soient désinfectés», de dire Hélène Thibeault, chauffeuse d’autobus.

Le plan de match du gouvernement doit être connu la semaine prochaine.