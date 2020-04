Des tests sérologiques en Italie pour battre le coronavirus

Trouver les anticorps dans la population pour laisser les Italiens sortir de chez eux et reprendre le travail sans s'exposer à une deuxième vague de contagion: une campagne de tests sérologiques a débuté jeudi en Lombardie.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Milan enterre les corps non réclamés des victimes

Destinée à être étendue, cette quête a commencé auprès d'habitants considérés à risques et un personnel médical très éprouvé dans cette région septentrionale de dix millions d'habitants où le coronavirus a fait 13 000 morts.

C'est un pari face à un ennemi encore très mystérieux: il s'agit de savoir qui est immunisé et quand est atteinte l'«immunité de groupe», assurée selon les experts lorsque 60 à 70% d'une population ont été en contact avec un virus et ont développé des anticorps qui les protègent au moins temporairement et les rendraient non contagieux.

Mais pour gagner ce pari, il faut une condition dont à l'heure actuelle personne ne sait si elle est remplie par le nouveau coronavirus. «Il n'y a aucune garantie que les anticorps protègent d'une nouvelle infection. Pour le moment, on ne peut qu'espérer», explique à l'AFP Guido Marinoni, président de l'association des médecins de Bergame, une ville qui a déploré en mars près de quatre fois plus de morts qu'une année ordinaire.

Ce scénario permettrait de mettre un coup d'arrêt à la contagion et de prévenir une seconde vague pandémique dont la troisième économie européenne aurait du mal à se relever.

«Mon frère et moi avons été appelés parce que nous avons été en contact avec notre mère qui a été testée positive», explique Daniella Bergamelli, venue se soumettre à la prise de sang à Nembro, une petite ville particulièrement endeuillée près de Bergame.

En «cartographiant» la contagion, ces tests sérologiques fourniront «des informations très pertinentes sur l'immunité collective», explique Franco Locatelli, qui dirige le Conseil supérieur de la santé en Italie. Elle permettront d'élaborer des stratégies de déconfinement, poursuit-il.

Il ajoute que tout test sérologique positif s'accompagnera d'un test salivaire, effectué dans la gorge ou dans le nez, car on ne peut exclure que le virus reste présent dans l'organisme après l'apparition des anticorps.

La Lombardie et ses 10 millions d'habitants ont été frappés de plein fouet: plus de 69 000 cas et 13 000 décès, soit plus de la moitié du total national. Empêcher une reprise de la pandémie dans cette région, qui pèse pour 20% du PIB italien, est un enjeu humain autant qu'économique pour un pays à l'arrêt depuis un mois et demi.

Même si les interrogations sur la fiabilité de la démarche demeure, l'Allemagne a déjà commencé à effectuer ces tests sérologiques à l'échelle nationale, tandis que la Finlande et la Grande-Bretagne en ont l'intention.

Dans un secteur comme celui de Nembro, il est important de savoir si une proportion importante de la population a été en contact avec le virus, «ce qui donne de l'espoir», ou si «nous avons encore beaucoup de gens qui (..) sont encore exposés à une infection», selon le docteur Marinoni, qui ajoute: «Malheureusement, le nombre de tests est encore faible».

Les kits utilisés sont fabriqués par l'entreprise italienne de biotechnologie DiaSorin.

Les autorités lombardes, qui tablent sur 20 000 tests sanguins par jour, se donnent jusqu'au 29 avril pour les généraliser.

Une étude réalisée en mars-avril par l'Institut Pasteur en France a relevé la difficulté de parvenir à cette fameuse «immunité de groupe». Dans un lycée du nord de la France qui fut l'un des premiers foyers du pays, seulement 26 % des élèves, des enseignants et de leurs familles étaient ainsi porteurs d'anticorps.

Les chercheurs demeurent aussi dans le flou sur l'éventuelle durée de l'immunité et la possibilité d'être contaminé plusieurs fois. «On peut certainement être réinfecté, mais la question c'est après combien de temps? On ne le sait que rétroactivement», explique à l'AFP le Pr François Balloux, du University College de Londres.