Disparition d’un octogénaire à Montréal

Tan Minh Chau, un homme de 83 ans, est porté disparu depuis jeudi à Montréal.

L’homme a été vu pour la dernière fois vers 10 h alors qu’il quittait sa résidence de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Chau, qui parle vietnamien et anglais, mesure 1,65 mètre et pèse environ 72 kg, a les cheveux blancs et les yeux bruns.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau brun, une casquette noire en laine et des chaussures noires, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal, jeudi soir, dans un communiqué.

Il fréquente les quartiers Villeray et Saint-Michel, mais pourrait se trouver ailleurs à Montréal, lui qui se déplacerait à pied et pourrait utiliser les transports en commun.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle auprès d'Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en composant le 911.