Soldats dans les CHSLD : Ottawa accepte la demande de Québec

Le premier ministre Justin Trudeau fait le point depuis sa résidence de Rideau Cottage sur la pandémie de COVID-19 au pays et les efforts de son gouvernement pour venir en aide aux Canadiens.

Ottawa acceptera la demande de Québec pour l’envoi de militaires dans les CHSLD, a indiqué Justin Trudeau, mais le premier ministre a prévenu qu’il «ne s'agissait pas d'une solution à long terme».

«Au Canada, nos militaires ne devraient pas prendre soin de nos aînés. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là», a-t-il affirmé.

Ottawa investit 1,1 milliard $ pour la recherche contre la COVID-19, ce qui comprend le développement de vaccins, de traitements et d’essais cliniques, a annoncé le premier ministre.

Mercredi, le premier ministre a annoncé l’ajout d’un autre programme d’aide financière, la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants, celui-là estimé à 9 milliards $. Ce programme s’ajoute à un pan de mesures destinées à alléger le fardeau financier des étudiants canadiens qui seront privés de leur revenu estival habituel.