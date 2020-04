États-Unis: 4,4 millions de nouveaux demandeurs d’allocations chômage sur une semaine

Le nombre de nouveaux inscrits au chômage a continué à reculer la semaine passée aux États-Unis, avec 4,42 millions de nouvelles demandes, mais reste à un niveau historiquement élevé, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Les analystes attendaient 4 millions de nouveaux demandeurs hebdomadaires d’allocation chômage, pour la semaine du 12 au 18 avril.

La semaine précédente, 5,2 millions de personnes avaient fait une première demande, selon un chiffre révisé en très légère baisse.

Le chômage a explosé aux États-Unis depuis mars, avec au total 26,453 millions de nouveaux chômeurs. Ces niveaux inédits sont la conséquence des mesures de confinement massives dans le pays pour tenter d’enrayer la propagation de la COVID-19.

La dernière semaine du mois de mars détient le record historique, avec plus de 6,8 millions de nouvelles demandes.

Le taux de chômage, tombé en février à son plus bas niveau depuis 50 ans, était reparti à la hausse en mars et avait atteint 4,4 %.

Le taux de chômage d’avril, qui sera publié le 8 mai, est attendu en très forte hausse, puisqu’il devrait s’établir au-delà de 10 %.

Les nouvelles demandes de chômage « s’éloignent toujours plus de leur sommet, mais restent à des niveaux extraordinaires », relèvent les analystes d’Oxford Economics dans une note.

Ils soulignent par ailleurs que « certains États ont continué de connaître une forte augmentation du nombre de demandes », notamment la Floride, mais que « certains grands États ont enregistré moins de demandes », comme la Californie, New York et le Michigan.

Pour soutenir les petites et moyennes entreprises en détresse et tenter de garantir leurs emplois, le Congrès doit approuver jeudi un nouveau plan d’aide de près de 500 milliards de dollars, qui financera aussi les hôpitaux et renforcera la capacité de dépistage de la maladie, un facteur jugé crucial pour pouvoir relancer l’activité économique.

L’impatience gronde dans le pays pour rouvrir l’économie. Les États sont désormais à la manœuvre, et certains ont commencé à relâcher les règles de distanciation sociale. Dans les États encore sous ordre de confinement, des Américains multiplient depuis plusieurs jours les manifestations pour appeler à relancer l’économie.

Le bilan s’élevait jeudi matin à 46 785 morts et 842 624 personnes infectées, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence