La belle-mère de Doug Ford infectée par la COVID-19

La belle-mère du premier ministre de l’Ontario, qui est hébergée dans une résidence de soins de longue durée, est atteinte par la COVID-19.

L’information relative à la femme de 95 ans a été confirmée jeudi, selon Global News, soit après que Doug Ford eut retenu ses sanglots au moment où on le questionnait à propos de la situation liée aux personnes âgées lors de son point de presse quotidien.

«Quand je pense aux soins de longue durée... mon cœur se brise pour les gens et les familles. Pouvons-nous faire mieux dans le système [de santé]? Oui, le système, tout à fait, et nous nous concentrons à 100 % pour nous assurer d'aider les personnes les plus vulnérables», a dit le premier ministre Ford.

C’est donc la mère de son épouse Karla qui est touchée à son tour par le virus.

En date de jeudi, 516 Ontariens hébergés dans des résidences pour personnes âgées avaient perdu la vie, sur un total de 713 décès dans la province la plus populeuse du pays.