La mafia et les Hells perdent des millions

La mafia montréalaise et les Hells Angels perdent des millions de dollars depuis que leur réseau clandestin de paris sportifs est paralysé par la COVID-19.

Le gel de cette source majeure de profits, causé par la suspension des matchs dans toutes les grandes ligues de sports professionnels au monde, depuis le début de mars en raison de la pandémie, fait mal au crime organisé québécois, a appris notre Bureau d’enquête.

« Sans l’argent des paris, tout tombe à off parce qu’il n’y a plus de cash qui rentre » pour plusieurs mafiosi qui utilisaient ces liquidités afin de financer d’autres activités criminelles, d’après nos sources.

Une demi-douzaine de têtes dirigeantes du bookmaking – paris sportifs et jeu illégal en ligne –, traditionnellement dirigé par le clan Rizzuto à Montréal, en seraient affectées.

On compte notamment l’ex-chef intérimaire de la mafia montréalaise, mais toujours l’un des leaders du clan Rizzuto, Stefano Sollecito, selon nos informations.

Photo d’archives, Martin Alarie

Payant même sans hockey

Pendant qu’ils menaient l’opération Colisée, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada avaient entendu Sollecito se plaindre que le lock-out ayant forcé l’annulation de la saison 2004-2005 dans la Ligue nationale de hockey (LNH) nuisait beaucoup au réseau de paris des Rizzuto.

Mais ce réseau avait tout de même généré des mises totalisant 390 M$ et un profit net de 26,8 millions $ entre décembre 2004 et novembre 2005, sans match de la LNH.

Acquitter ses dettes

Martin Robert, l’un des plus influents Hells Angels au Québec, serait lui aussi associé à ce réseau dans un partenariat d’affaires entre motards et mafia, comme on en voit souvent depuis.

Photo d’archives, Martin Alarie

Selon nos sources, « tout le monde » qui lui devait de l’argent a récemment été invité à acquitter sa dette envers lui.

Les paris sportifs et le jeu illégal en ligne sont l’activité « la plus lucrative » du crime organisé traditionnel italien au pays, selon un rapport produit en décembre dernier par le Service canadien de renseignements criminels (SCRC).

La mafia réalise ainsi des dizaines de millions de dollars en profits annuels qu’elle réinvestit ensuite « dans d’autres activités criminelles comme l’importation et le trafic de drogue », lit-on dans ce rapport.

Avant la pandémie, le crime organisé jugeait « peu risqué » le marché du pari sportif et du jeu en ligne comparé à d’autres marchés criminels comme l’importation de cocaïne, selon le SCRC.