La Saskatchewan mise sur une réouverture à compter du 4 mai

La Saskatchewan va recommencer, à compter du 4 mai, à retrouver un semblant de normalité avec la réouverture progressive de certains services et entreprises.

Le premier ministre Scott Moe a détaillé jeudi un plan en cinq étapes, baptisé «Rouvrir la Saskatchewan», qui vise à orchestrer une opération de déconfinement «méthodique, graduelle et prudente».

Il a rappelé que tout au long des étapes, il faudra maintenir les mesures de distanciation sociale et de désinfection, essentielles pour éviter une trop grande propagation de la COVID-19.

«Au cours des prochaines semaines, les restrictions seront progressivement levées en ajoutant plus de types d'entreprises à la liste des entreprises autorisées, ce qui signifie qu'elles peuvent rouvrir si elles le souhaitent», a dit M. Moe, dont la province comptait jeudi 326 cas et quatre décès.

«Toutes les entreprises et tous les lieux publics devront continuer de suivre les pratiques de distanciation physique et de nettoyage et de désinfection pour protéger les employés et les clients, a-t-il poursuivi. Les membres du public devront suivre les règles de la distance physique et rester à la maison s'ils présentent des symptômes de la COVID-19.»

Cap sur le 4 mai

La première phase, à compter du 4 mai, soit dans un peu moins de deux semaines, permettra la réouverture de services médicaux actuellement restreints en vertu de l’ordonnance de santé publique décrétée le 17 mars dernier, et qui a été mis à jour à plusieurs reprises par la suite. On parle ici des dentistes, des optométristes et des ergothérapeutes, notamment.

Il y aura aussi une reprise graduelle des activités récréatives à faible risque en plein air, comme la pêche et la mise à l’eau des bateaux de plaisance (4 mai), le golf (15 mai) et le camping (1er juin).

Les rassemblements de 10 personnes et moins seront permis tant dans la première que dans la deuxième phase.

Cette dernière se mettra en branle à compter du 19 mai avec la réouverture des commerces de détail et de certains services personnels.

La troisième phase prévoit le retour des restaurants (à 50 % de leur capacité), des gymnases et des garderies, mais d’autres évaluations auront lieu avant qu’un calendrier précis soit établi et dévoilé. Durant cette phase, on pourrait permettre le rassemblement de 15 personnes et moins, tant en public qu’en privé.

Les phases quatre et cinq n’ont pas non plus de dates précises de mise en œuvre. La quatrième phase touchera à la réouverture des installations intérieures et extérieures liées aux loisirs et au divertissement, en permettant jusqu’à 30 personnes et moins de se trouver ensemble simultanément.

La cinquième phase, la dernière du plan du gouvernement Moe, visera la levée des restrictions à long terme, ce qui pourrait mettre du temps à venir comme le répètent les autorités de l’ensemble du pays.