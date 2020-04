Le gouvernement espagnol demande «pardon» aux enfants

L'un des vice-présidents du gouvernement de gauche espagnol a demandé jeudi «pardon» aux enfants qui ont dû rester enfermés chez eux depuis la mi-mars en raison du confinement et qui pourront sortir à partir de dimanche.

• À lire aussi: Plus de 22 000 morts de la COVID-19 en Espagne

«Ce confinement n'a été en rien facile pour vous. Vous avez dû arrêter d'aller à l'école, vous avez dû arrêter de voir beaucoup d'amis et de membres de votre famille, vous avez dû jouer chez vous et n'avez pu sortir dans la rue pour jouer», a déclaré Pablo Iglesias lors d'une conférence de presse.

«Pour tout cela, nous vous demandons pardon et nous souhaitons vous remercier pour tout ce que vous avez fait», a ajouté le vice-président du gouvernement en charge des affaires sociales, qui est aussi le chef du parti de gauche radicale Podemos.

M. Iglesias s'est aussi excusé pour le cafouillage du gouvernement au moment d'annoncer l'assouplissement du confinement des enfants.

«Je veux vous demander pardon car il est vrai que ces derniers jours, au sein du gouvernement, nous n'avons pas été aussi clairs que nous aurions dû au moment d'expliquer comment vous pourriez sortir», a-t-il dit.

Face à l'avalanche de critiques, le gouvernement avait dû faire volte-face mardi soir et annoncer qu'il autorisait les enfants à se promener, quelques heures seulement après avoir indiqué qu'ils pourraient aller dehors mais uniquement pour accompagner un adulte dans les rares sorties permises, comme le supermarché ou la pharmacie.

L'Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de coronavirus derrière les États-Unis et l'Italie avec plus de 22 000 morts, est soumis depuis le 14 mars à un confinement très strict qui a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus.

Actuellement, seuls les adultes peuvent sortir pour aller travailler si le télétravail n'est pas possible, acheter à manger ou des médicaments, se faire soigner ou sortir rapidement leur chien.

M. Iglesias a détaillé les conditions de sortie des moins de 14 ans à partir de dimanche.

Ils auront le droit de «sortir pour se promener ou jouer dans la rue une fois par jour durant un heure et dans un rayon d'un kilomètre de leur domicile entre neuf heures du matin et neuf heures du soir», a-t-il expliqué.

Un adulte pourra sortir avec trois enfants de son foyer maximum, a-t-il précisé.

Les appels de certaines régions ou de professionnels de santé à laisser sortir les enfants comme dans d'autres pays européens s'étaient faits de plus en plus pressants ces dernières semaines en Espagne, en raison des risques pour leur santé de ce confinement total.