Les renforts militaires sont arrivés au CHSLD Val-des-Arbres à Laval

Un officier des Forces armées canadiennes envoyées en renfort par le gouvernement fédéral sur demande du provincial pendant la crise de la COVID-19 est parmi les militaires qui s’occupe des 120 résidents du Centre d’hébergement et soins longue durée (CHSLD) privé de Val-des-Arbres, à Laval.

Dans sa pause repas, le technicien médical Étienne Fraser s’épate du travail accompli par le personnel déjà en place.

« Ils sont vraiment bons! Je ne comprends pas comment ils ont fait pour tout faire ça. Il y a tellement de personnes dont il faut prendre soin! » a commenté l’ambulancier en entrevue avec TVA Nouvelles, jeudi.

Parmi les usagers, il y a plus de 80 cas du nouveau coronavirus. En temps normal, ceux qui arrivent dans l'établissement ont déjà une espérance de vie qui dépasse rarement une année. C'est tout dire quant à la gravité de leur état. La COVID-19 complique la situation.

« Il y a beaucoup de personnes à faire manger avec des difficultés. Mais c'est plaisant parce qu'on peut voir que ça commence à remonter un peu. Ils mangent un peu plus à chaque jour. Ils sont plus contents, ils sourient plus », se réjouit Étienne Fraser.

« C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment ça, la paye », renchérit-il.

L’aide militaire est bienvenue et appréciée dans l’établissement.

« Ils donnent un très grand coup de main. Ils sont très humains. Ils sont fiers de nous aider », constate l’employée Suzanne Bacon.

Une architecte qui fait du bénévolat depuis deux semaines dans un des cinq CHSLD où l'armée a débarqué estime que l’arrivée des militaires a tout changé.

« Ça donne un autre sens aux soins et ça donne un goût de vivre à cette personne-là. Et je le vois, moi! Par exemple, les gens parlaient à leurs parents, à leurs enfants, et ils avaient faim après », souligne-t-elle.

Ne pas déplacer les équipes

Depuis le début de la crise, le médecin Ibrahim Kassissia demande l'aide de l'armée. Le 13 mars, il avait écrit aux autorités, encore réticentes à l’époque.

« Je voulais que l'armée rentre pour qu'on protège de façon très professionnelle les entrées et les sorties des CHSLD. Je pense, l'armée va sauver aussi beaucoup de vies en protégeant les CHSLD qui ne sont pas encore atteints », a soutenu le généraliste qui travaille au CHSLD Val-des-Arbres.

Maintenant qu'il a reçu cette aide précieuse, le docteur Kassissia craint que le ministère de la Santé déplace ailleurs les équipes militaires. Une éventualité qu'il refuse d'envisager.

D'après un reportage de Richard Olivier pour TVA Nouvelles