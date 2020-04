Les réponses à vos questions sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«Je suis en oncologie, j’avais mon rendez-vous et il a été reporté au mois de juillet, est-ce que je vais pouvoir prendre ma prise de sang?» - Richard

«Je vous rassure, les oncologues sont au courant, tout le monde se fait un plan de match pour les prochains mois. Vous pourriez le recontacter pour faire votre prise de sang sans nécessairement voir le médecin.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Ma mère habite dans une résidence, j’aimerais aller la chercher? Est-ce qu'elle va pouvoir retourner dans sa résidence après?» - Alexandre

«Si vous amenez votre mère à la maison, vous devenez son gardien. Quand vous sortez, vous pourriez la contaminer, ça vous impose alors plusieurs contraintes. Vous devez vous désinfecter et vous priver de sorties de groupe. Si vous avez des enfants, c’est un élément qui augmente le risque de contact avec le virus. Est-ce qu’elle pourra retourner? Les résidences pourront avoir des critères avant d’autoriser le retour.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je suis propriétaire d’un salon de coiffure, est-ce que le premier ministre a dévoilé des directives pour rouvrir mon commerce?» - Louise

«Pas encore, mais ça viendra. Des experts travaillent pour développer des guides pour assurer la sécurité des clients et des employés. Vous pouvez faire vos devoirs, installer une distanciation, voir si on ne peut pas inclure des plexiglas, fournir des masques. Ce sont toutes sortes de mesures qu’on peut commencer à implanter et aménager certains espaces.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Comment ça se fait que certaines épiceries offrent le service d’épicerie de 7h à 8h pour les aînés, n’est-ce pas dangereux?» - Monique

«Les épiceries offrent des plages horaires pour les aînés, ce ne sont pas tous les aînés qui peuvent avoir un coup de main ou qui sont familiers avec les nouvelles technologies. Ce n’est pas sans risque, essayez de rester à la maison si on a 70 ans et plus.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’aimerais savoir combien de temps ça prend pour un bébé de développer des anticorps?» - Thérèse

«Je ne fais pas beaucoup de pédiatrie. Pour les bébés naissants, ils portent l’immunité de la maman pendant un bon bout de temps. Par la suite, c’est là qu’ils commencent à faire leur système immunitaire. On a certaines femmes enceintes qui étaient infectées, mais on n’a pas assez de cas pour savoir s’ils sont immunisés.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J’ai fait partie de la Croix-Rouge et j’ai rencontré des médecins. Pourquoi ces gens qui viennent d’autres pays ne peuvent pas pratiquer ici?» - Claude

«Le premier ministre a dit qu’il n’y a rien qui les empêche de venir aider à titre de citoyen. Il y a des programmes d’équivalence de diplômes. Il y en avait plusieurs qui avaient complété et à qui il restait les stages à faire. Il me semble que ce soient des stages cinq étoiles. Il y a de la place pour que ces médecins puissent venir aider.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«La nicotine pourrait avoir un effet protecteur contre l’infection, qu’en est-il?» - Gabriel

«Ils ont fait une observation chez des gens qui étaient fumeurs. Toutefois, c’était sur un échantillon très petit, à peine quelque 300 patients, ce n’est pas assez. La prochaine étape, c’est d’en faire l’étude pour voir si la nicotine prévient ou protège contre le coronavirus. Le deuxième volet, c’est : s’il vous plaît, ne vous mettez pas à fumer. Il y a des études qui ont démontré qu’être fumeur met à un risque de complications, peu importe notre âge. C’est donc à prendre avec un grain de sel, mais c’est à voir.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Est-ce qu’on devra rester confinés jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin si le déconfinement ne s’adresse pas à nous?» - Alain

«Je pense que la première étape va être d’y aller avec un déconfinement des plus jeunes. L’optique est de transmettre au reste de la communauté en y allant comme ça. On n’a pas encore toutes les réponses. C’est vraiment un processus graduel. Ça pourrait être du cas par cas, selon si on a des problèmes de santé ou non. Il va y avoir différents stages.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«Pourquoi il n’y a pas d’équipe de gestion dans les CHSLD plus critiques, des équipes qui pourraient aider pour faire des tâches connexes?» - Lorraine

«On a beaucoup parlé des conséquences de la réforme de Gaétan Barrette. On n’a plus personne qui connaît l’équipe, les patients et les résidents. Votre proposition de venir coordonner, les gens cherchent les médicaments, les antécédents du patient. D’avoir quelqu’un qui a une vision globale c’est tout à fait approprié.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Pourquoi le prix des aliments a-t-il augmenté?» - Patrick

«Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Le dollar canadien a perdu beaucoup de sa valeur par rapport au dollar américain. Si on regarde les abattoirs qui sont fermés parce qu’il a eu des éclosions. Il y a aussi une demande très forte pour certains produits. Pour ce qui est des spéciaux, on veut éviter les pénuries.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie