Nouvelle poursuite de 10 M$ contre la Ville de Saint-Marthe-sur-le-Lac

Dans cinq jours, les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac célébreront le premier triste anniversaire de la digue qui a cédé, créant ainsi une inondation monstre et catastrophique au sein de la municipalité.

Or, TVA Nouvelles a appris que la tension est toujours vive et que la Ville fait maintenant face à une nouvelle poursuite de plus de 10 M$ au nom d’une soixantaine de propriétaires riverains.

Ces derniers s’adressent au tribunal dans le but d’obtenir des indemnisations relativement aux dommages qu’ils disent subir en raison des travaux de prolongement et de rehaussement de la nouvelle et imposante digue localisée aux abords du lac des Deux Montagnes.

L’an dernier, les riverains ont mandaté une firme en génie hydraulique JFSA qui conclut que les travaux sont non conformes et excessifs par rapport aux normes techniques devant être utilisées pour la réalisation de tels ouvrages.

Les riverains estiment que les travaux, incluant la pose de palplanches, ont pour effet d’engendrer des dommages à leurs propriétés.

Ils déplorent la coupe d’arbres, la destruction de clôtures, de surface gazonnée, d’aménagement paysager, de berges et de plages à la limite de leurs propriétés.

Ils déplorent aussi que la nouvelle digue ait pour effet d’obstruer leur vue sur le lac et leur accès privé au lac, dépréciant la valeur de leur propriété.

Ils remportent une première manche

Par ailleurs, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui voulait annuler le recours des riverains, prétextant qu’il était abusif. Mais la juge Dominique Poulin ne voit rien d’abusif dans leur requête.

«Il reviendra au juge qui entendra ce dossier au fond de déterminer si le tribunal peut et doit intervenir pour ordonner à la Ville de prendre les mesures adéquates pour respecter ce qu’elle identifiera comme étant le cadre normatif applicable», peut-on lire dans la décision.

Serge Racette et ses voisins remportent ainsi une première manche et leurs arguments seront débattus dans le cadre d’une audience à venir.

Ces derniers soutiennent que la Ville fait fausse route en élaborant les travaux de la digue selon les normes de la Loi sur la sécurité des barrages.

Selon les demandeurs, le niveau de la digue devrait s’élever à 25,5 mètres et non 26,5 mètres.