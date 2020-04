Personne ne l’avait préparée à voir son père dans cet état

Karine Bouthillette a perdu son père, victime de la COVID-19. Encore sous le choc, elle se désole du manque de communication entre les hôpitaux et les familles des patients testés positifs au coronavirus.

Atteint de l’Alzheimer, Gilles Bouthillette vivait encore chez lui jusqu’à récemment grâce au soutien indéfectible de sa femme des 50 dernières années.

Alors que le nouveau coronavirus commençait à se propager au Québec, l’homme de 75 ans doit faire ajuster sa médication à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Inquiète, sa fille appelle pour s’informer des risques que courre son père en se rendant en milieu hospitalier. On la rassure : les patients touchés par le coronavirus sont situés dans une zone chaude, sur un autre étage.

Malgré cela, M. Bouthillette aurait contracté le virus lors de son hospitalisation.

Pas de nouvelles

Sa fille tente comme elle peut d’obtenir des nouvelles de son père, qu’elle ne peut visiter en raison de la directive du ministère de la Santé. «J’appelais deux-trois fois par jour, je disais “j’ai besoin de savoir ce qui se passe avec mon père”.»

Souvent, les versions du personnel - débordé par la crise - se contredisaient, avance Karine Bouthillette. «C’était jamais la même préposée, jamais la même infirmière qui me répondait. Personne n’avait la même histoire. Une journée on pouvait me dire “ton père est super bien, son état est stable”.»

Une dernière visite

Le dimanche de Pâques, elle obtient le droit de le visiter. «J’ai été voir mon père et c’était atroce. On m’avait dit que je pourrais avoir une conversation avec lui, pas du tout.»

Ce jour-là, Gilles Bouthillette est en tenue d’hôpital, sa couche pleine d’urine, en position foetale, décrit sa fille. Elle croit qu’il ne l’a même pas reconnue, en raison des équipements de protection.

«J’ai été 30 minutes avec lui. J’ai été fâchée parce que je m’attendais pas à voir mon père comme ça. C’est pas ce qu’ils m’avaient laissé entendre», dit-elle.

C’est la dernière fois que Karine a pu voir son père physiquement. Elle, sa mère et son frère ont pu néanmoins lui faire un dernier adieu virtuel grâce à une infirmière quelques jours plus tard, avant qu’il ne rende son dernier souffle.

Aujourd’hui, Karine regrette que Québec n’ait pas prévu la détresse des familles sans nouvelles de leurs proches malades. «Le gouvernement aurait dû penser aux familles, mettre un système en place pour nous permettre au moins d’avoir des nouvelles à chaque jour, juste de communiquer avec nous...»