Québec dévoile ses nouvelles recommandations sur le port du masque

Attendue depuis le début de la semaine, la nouvelle politique de la santé publique quant au port du masque recommande maintenant l’utilisation d’un couvre-visage en public lorsque la distanciation de deux mètres est difficile à respecter. Le ministère de la Santé travaille d’ailleurs sur un guide pour la fabrication de masques maison.

Le Journal a pu confirmer jeudi matin les dispositions de cette nouvelle recommandation, annoncée plus tôt cette semaine par le Directeur de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Comme prévu, Québec conseille maintenant le port du masque de confection artisanale en public.

«Le port du couvre-visage pourrait être envisagé lorsque la distanciation physique (2 mètres) n'est pas possible dans les lieux publics. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique (lorsque possible)», précise le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Au moins deux couches de tissus

Le gouvernement recommande l’utilisation d’un tissus «serré, mais souple» pour la confection du couvre-visage, suggérant un coton qui couvre bien le nez et va sous le menton. Au moins deux couches de tissus superposées sont conseillées pour assurer l’étanchéité du masque qui sert, rappelons-le, à limiter la dispersion de gouttelettes qui pourrait transmettre le virus.

«Nous tenons à rappeler que le couvre-visage ne protège pas la personne qui le porte. Mais il pourrait, selon certaines études, éviter qu’une personne infectée transmette le virus» , rappelle le ministère.

Le MSSS suggère d’ailleurs le port du masque pour une courte période seulement et recommande le changement de masque dès que celui-ci est souillé ou humide.

Le masque devra aussi être lavé quotidiennement, après chaque usage.

Le MSSS confirme plancher actuellement à la confection d’outils qui faciliteront la confection de masques pour le grand public. Plus de détails sont à venir sur cette initiative.

Question-réponse sur le port du masque

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux

1.Quand est-il recommandé de porter un couvre-visage?

Le port du couvre-visage pourrait être envisagé lorsque la distanciation physique (2 mètres) n'est pas possible dans les lieux publics. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de distanciation physique (lorsque possible). Il est important de rappeler que toute personne malade doit rester à la maison.

2. Combien de temps maximum pouvons-nous le porter?

Le port prolongé du couvre-visage n’est pas recommandé. Il devrait être porté pendant de courtes périodes, uniquement dans les lieux publics où la distanciation physique ne peut être respectée, puis retiré par la suite. Il devrait également être changé lorsqu’il est souillé, humide ou endommagé.

3-. Quels sont les critères à regarder pour reconnaître un bon couvre-visage artisanal? (tissus, épaisseur, façon d'épouser le visage)

On doit s’assurer que les couvre-visages répondent aux principes suivants :

· sont en tissu tissé serré, mais souple, par exemple en coton;

· sont confortables et permettent de respirer librement;

· comportent au moins 2 couches superposées de tissu;

· sont bien ajustées au niveau du nez et sous le menton.

4- Comment doit-on mettre et enlever le couvre-visage?

Premièrement il faut se laver les mains avant d’y toucher, et s’assurer d’avoir le visage sec.

D’une main, on place le couvre-visage sur le nez et la bouche. Avec l’autre main, on le fixe derrière les oreilles avec l’élastique ou la ficelle.

On s’assurer que le couvre-visage soit ajusté sur le nez et le menton.

On évite d’y toucher pendant qu’on le porte.

Il ne faut pas le garder accroché au cou.

Pour le retirer, il est important de prendre uniquement les élastiques sans toucher le devant du masque.

On le replie et le dépose dans un sac propre

Le MSSS diffusera très bientôt des outils pour aider les gens à suivre ces consignes.

5- Quel est l'entretien recommandé? (lavage, nettoyage etc, utilisation de l'eau de javel)

Le couvre-visage doit être lavé quotidiennement. Dès votre retour au domicile, placez-le dans la machine à laver avec le reste de votre lessive. N’oubliez pas de vous laver les mains après l’avoir manipulé. Le couvre-visage devrait idéalement être lavé à l’eau tiède avec votre détergent à lessive habituel. Placez-le ensuite dans la sécheuse ou laissez-le sécher à l’air libre. Assurez-vous que le couvre-visage soit complètement sec avant de l’utiliser à nouveau.

6- Est-ce que le type de tissu ou le nombre d'épaisseurs a de l'importance?

Voir réponse 3

7- Un masque maison conçu à partir d'un patron peut-il être efficace?

Il existe peu de données fiables sur l’efficacité des couvre-visages contre le virus de la COVID-19. L’important est de respecter les principes énoncés à la réponse 3.

8- Est-ce qu'on foulard noué autour du cou fait le travail?

Voir réponse 3

9- Un couvre-visage jetable fait avec un essuie-tout ou une serviette jetable peut-il efficace?

Il existe peu de données fiables sur l’efficacité des couvre-visages contre le virus de la COVID-19. L’important est de respecter les principes énoncés à la réponse 3.

10- Un filtre à café inséré dans un masque en tissu peut-il le rendre plus efficace?

Il existe peu de données fiables sur l’efficacité des couvre-visages contre le virus de la COVID-19. L’important est de respecter les principes énoncés à la réponse 3.

11- Les couvre-visages artisanaux sont-ils recommandés pour les personnes qui font du sport?

Il n’est pas recommandé de pratiquer un sport dans un lieu très fréquenté. En principe, vous ne devriez pas avoir à porter de couvre-visage pour faire du sport. De plus, le port du couvre-visage peut causer des difficultés à respirer et pourrait vous empêcher d'obtenir la quantité d'oxygène requise par votre corps.

12- Une personne qui possède seulement dix masques jetables peut-elle en porter un par jour, les garder, et alterner. De sorte qu'elle soit plus d'une semaine sans revenir au même masque?

Non. Les masques jetables sont conçus pour être jetés après utilisation.

Après utilisation, jetez le masque dans une poubelle fermée.

Si on veut avoir un masque qu’on réutilise, il est plutôt conseillé de se fabriquer un couvre-visage. Vous pouvez fabriquer un couvre-visage à l’aide de matériaux disponibles à votre domicile. Utilisez, si possible, un tissu tissé serré et souple, tel le coton, qui permet à l’air de passer pendant votre respiration. Vous pouvez utiliser un t-shirt, une taie d’oreiller, une nappe en tissu, etc. Le couvre-visage doit être lavé quotidiennement. Voir réponse 5 sur l’entretien.

13- Pour les masques en tissus, quelqu'un qui en aurait 3 et qui alternerait pourrait-il ne pas les laver entre chaque utilisation, vu la durée de vie du virus?

Non. Le couvre-visage doit être lavé après usage et avant réutilisation. Voir réponse 5 sur l’entretien.

Nous tenons à rappeler que le couvre-visage ne protège pas la personne qui le porte. Mais il pourrait, selon certaines études, éviter qu’une personne infectée transmette le virus.

Finalement, nous rappelons que le port du couvre-visage dans la population ne remplace aucunement les mesures de protection telles que le lavage des mains, la distanciation physique et l’isolement à la maison, si malade.