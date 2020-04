« Quelqu’un, quelque part, met des bâtons dans les roues » aux médecins étrangers

Voilà environ un mois qu’infirmières et médecins québécois sont en état d’alerte et travaillent d’arrache-pied pour tenter de protéger les aînés de la COVID-19 dans les CHSLD.

Tandis que le premier ministre François Legault déplore l’absence de près de 10 000 travailleurs de la santé dans l’ensemble du réseau, incluant 4000 cas d’infection au nouveau coronavirus, Dr Amir Khadir commence à sentir la tension dans son milieu de travail.

L’ancien porte-parole de Québec solidaire a une idée de qui pourrait venir en relève aux médecins, entre autres.

« Toutes les ressources sont sous tension, a averti l’ex-député de Mercier en entrevue sur les ondes de LCN, jeudi. Les infirmières, les médecins, ça fait maintenant quatre semaines qu’on est en état total d’alerte. Il va falloir penser à de la relève. C’est pour ça qu’on lance des appels aux médecins formés à l’étranger, parce qu’on a beaucoup de compétence, de talent sur le carreau à cause de résistances dans le réseau.

« Des médecins étrangers ont passé leurs tests et sont prêts à aller sur des programmes de résidence. On se prive d’eux à cause d’objections inutiles et tout à fait dépassées. »

Dr Khadir se demande pourquoi ces médecins étrangers ne sont pas intégrés dans le système et, selon lui, le problème persiste depuis des années.

« Année après année, on laisse 50 à 60 postes libres en résidence de médecine familiale pour des raisons qui m’échappent. Quelqu’un, quelque part, met des bâtons dans les roues. Il est temps de mettre fin à ce sabotage institutionnel », clame le microbiologiste et infectiologue.

Faute d’avoir trouvé suffisamment de médecins pour se rendre dans les CHSLD, François Legault a demandé mercredi le soutien de 1000 militaires des Forces armées canadiennes afin d’alléger la crise, en plus de la centaine déjà présente qui dispose d'une spécialisation en santé.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a acquiescé à cette demande, jeudi matin, sans dire combien de militaires seront déployés.