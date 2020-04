Réponses aux théories du complot entourant la COVID-19

Les théories du complot entourant la pandémie de COVID-19 sont nombreuses à circuler sur Internet. Elles partent parfois de faits scientifiques connus, mais sont souvent très farfelues.

Le président de l’association des microbiologistes du Québec, Christian Jacob, a accepté de donner l’heure juste sur plusieurs d’entre elles.

Une erreur ou un accident dans un laboratoire de Wuhan?

«La théorie qui prévaut encore, c’est la thèse qui dit que ça vient de la nature. On sait que la nature est capable de créer des virus comme ça. On l’a vu avec le SRAS, on l’a vu avec le MERS, on l’a vu avec des souches de grippe aviaire ou de grippe porcine. On sait que c’est possible, que ça arrive et que les ingrédients étaient présents à Wuhan pour que ça se passe.»

«On sait aussi que dans les laboratoires, même si les niveaux de sécurité sont extrêmes, on parle ici d’un laboratoire P4 où les mesures de biosécurité sont très importantes, des accidents peuvent arriver (...) Est-ce que c’est possible? Oui. Est-ce qu’on a des preuves pour avancer cette thèse-là? Il n’y en a pas pour le moment.»

Un virus muté avec le VIH selon le professeur Luc Montagnier?

«Il y aurait des moyens de retrouver des traces de ce que le professeur Montagnier avance (...) Ce que le professeur a soulevé est relativement faible. Ce sont de très petites séquences (...) Ces petites séquences, si on fait des recherches d’homologie dans d’autres organismes que les virus, on les retrouve aussi. C’est comme si vous me disiez qu’il y a trois ou quatre séries de trois mots dans un livre et que je le retrouve dans un autre livre, ça veut dire qu’ils se sont copiés? Ce sont trop peu d’éléments.»

«On sait aussi que le professeur Montagnier, bien qu’il ait reçu un prix Nobel, n’en est pas à sa première déclaration surprenante. Il s’est dit en faveur de l’homéopathie, il a dit des choses bizarres aussi sur le fonctionnement de l’ADN, sur le mode de transmission sur VIH...»

Les théories sur le rôle de Bill Gates

«Tout prend naissance avec une conférence qu’il a donnée sur la prévention et l’émergence de maladies. On lui prête des dons de voyance, car on vit ce qu’il disait à l’époque, notamment, que les pays n’étaient pas prêts. En réalité, il n’a pas inventé grand-chose lors de cette conférence tenue en 2015.»

«Après ça, les gens ont commencé à ajouter plein d’histoires, des vidéos qui venaient d’un peu partout. Souvent ce sont des pièces d’information qui sont prises et qui sont véridiques, mais les liens entre elles ne sont pas nécessairement vrais.»

«Aussi Bill Gates gère une énorme fondation qui fournit notamment des vaccins de base dans des zones où il n’y en aurait pas autrement. Il donne aussi de l’argent à la fondation CEPI qui redistribue à des groupes qui font de la recherche sur les maladies émergentes. Bill Gates est plutôt un allié de ceux qui veulent contrôler le virus, plutôt que le propager.»

Une propagation par le réseau 5G?

«Dépendamment de ce que vous avez lu, ma réponse va avoir du sens ou non. J’ai écouté deux ou trois vidéos, je me suis moi-même amusé à me plonger ces théories du complot et on voit tout et son contraire sur celle-là. J’ai vu quelqu’un qui disait que les grandes pandémies étaient toujours en lien avec la venue d’une nouvelle technologie (...) je ne suis même pas certain qu’il parle de virus et pourrait dire que ce sont les ondes qui causent la maladie! Il y en a d’autres qui parlaient d’électroporation qui permettrait l’entrée du virus dans les cellules (...) Mais pour faire de l’électroporation à distance comme ça, ça prend de l’énergie extrême et ces ondes-là ne sont pas capables de la fournir. Les concepts sont vrais, mais ce sont les liens entre eux qui font défaut et qui sont farfelus.»

