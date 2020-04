Trois policiers d’Ottawa au banc des accusés

Trois policiers d’Ottawa qui s’en seraient mis plein les poches en informant directement des remorqueurs lorsque des accidents de la route se produisaient devront répondre de leurs actes devant la justice.

En juillet 2019, la police d’Ottawa a demandé l’aide de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour enquêter sur certains de ses agents soupçonnés de magouiller avec des remorqueurs de la capitale fédérale.

Au terme de plusieurs mois d’enquête, les agents Hussein Assaad, 44 ans, Kevin Putinski, 32 ans et Andrew Chronopoulos, 38 ans, ont été épinglés.

Les trois ont formellement été accusés d’abus de confiance et d'avoir touché des commissions secrètes.

L’agent Assaad fait également face à des accusations d’entrave à la justice, d’avoir fourni un accès non autorisé aux bases de données policières confidentielles et de complot en vue de commettre une introduction par effraction et un vol.

L’agent Putinski a également été accusé de fraude de moins de 5000 $.

Trois autres personnes - qui ne sont pas des policiers - ont aussi été épinglées dans le cadre de cette enquête. Il s’agit de Jason Ishraki, 33 ans, Veronika Ishraki, 56 ans et Marwan Sablani, 49 ans.

«Les accusations criminelles portées aujourd'hui par la GRC sont très graves, et je tiens à remercier la GRC de sa diligence professionnelle et l'aide apportée dans le cadre de cette enquête», a déclaré le chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, par communiqué, jeudi.

«Ces allégations ne reflètent pas l'intégrité de nos membres individuels et ne représentent aucunement ce que nous défendons en tant que service de police», a-t-il ajouté.

À l’instar de Jason Ishraki et de Marwan Sablani, l’agent Hussein Assaad est demeuré détenu jusqu’à son retour devant le tribunal pour son enquête sur remise en liberté.

Les trois autres suspects dans cette affaire ont été libérés sous engagement et devraient comparaître à une date ultérieure.