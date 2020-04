Un vétéran meurt du coronavirus 100 ans après son jumeau tué par la grippe espagnole

Un centenaire, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, a été fauché par le coronavirus aux États-Unis un siècle après la mort de son frère jumeau emporté tout petit par la grippe espagnole, rapportent des médias américains.

Philip Kahn avait participé en 1945 à la bataille de l'île japonaise d'Iwo Jima puis à des raids aériens après les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, explique mercredi «Newsday» dans son édition en ligne.

Philip Kahn et son frère jumeau Samuel étaient nés en décembre 1919. Samuel avait rapidement succombé à la grippe espagnole, selon leur famille citée par le journal new-yorkais de Long Island.

Le petit-fils de Philip Kahn, Warren Zysman, se souvient que toute sa vie son grand-père avait eu peur d'une nouvelle pandémie. «Il en parlait très fréquemment», a-t-il confié à CNN. «Lorsque nous discutions, il me disait: ‘‘je t'ai dit que l'histoire se répète, 100 ans ce n'est pas si long que ça’’».

Philip Kahn a eu des symptômes du coronavirus, en particulier de la toux, avant de mourir le 17 avril et il se savait sans doute atteint de la COVID-19, a poursuivi M. Zysman. «Les derniers jours, il parlait beaucoup de son frère».

Philip Kahn s'était engagé en 1940 dans un programme d'entrainement de pilotes de l'armée de l'air et s'était vu décerner deux étoiles de bronze durant le conflit.

«La guerre, c'est terrible», avait-il déclaré à «Newsday» à l'occasion de son 98e anniversaire en 2017. «Les soldats sont tués, mais les civils souffrent, également, et ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus».

Philip Kahn a été enterré lundi à Long Island, selon «Newsday». Il n'est pas le premier à mourir du coronavirus après avoir perdu un proche dans la pandémie de grippe espagnole de 1918-1919. Une femme décédée le 14 avril à San Antonio (Texas), à l'âge de 96 ans, avait ainsi perdu sa soeur aînée, mais sans l'avoir jamais connue, selon «News4SA».

La pandémie de grippe dite «espagnole», qui a sévi de septembre 1918 à avril 1919, a fait jusqu'à 50 millions de morts, selon les estimations et est considérée comme la plus mortelle de l'histoire dans un laps de temps aussi court. Elle a tué cinq fois plus que les combats de la Première Guerre mondiale.