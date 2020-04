Dilemme: sacrifier sa session ou aider en CHSLD?

Finissante en soins infirmiers au cégep de Saint-Hyacinthe, Léonie Langlois-Sybille est face à un dilemme.

Comme plusieurs de ses collègues de classe, elle aurait toutes les compétences nécessaires pour aller travailler en CHSLD et soulager un réseau de la santé désespérément à la recherche de personnel.

«Nous, on est prêtes. On est plus que motivées. On a la formation et les connaissances. On a vraiment hâte d’aller travailler sur le plancher», dit-elle en entrevue avec Jean-François Guérin.

Cependant, elle devrait interrompre sa session de cégep et serait pénalisée pour une telle décision. La finissante à la technique en soins infirmiers obtiendrait une mention «incomplet» à son dossier temporaire, ce qui l’obligerait à terminer ses cours ultérieurement. «On aimerait ça aller aider sans que ça nuise à notre parcours», insiste-t-elle.

Pas partout pareil

La directive ne semble pas être la même dans tous les programmes en soins infirmières. Certains établissements, comme le cégep Édouard-Montpetit et le Collège de Maisonneuve, ont devancé la graduation de leurs étudiants pour qu’ils puissent aller prêter main-forte le plus rapidement possible.

À Saint-Hyacinthe, Léonie affirme qu’on leur a dit que l’Ordre des infirmiers et des infirmières et du ministère de l’Éducation avait le dernier mot dans cette affaire.

«C’est très frustrant et on est un peu découragées», admet-elle.

Dans les prochains jours, des centaines de soldat de l’armée seront déployés pour combler le manque de personnel dans les CHSLD, ce qui laisse un goût amer à la finissante en soins infirmiers. «L’armée, c’est pas une mauvaise idée, mais chacun a son expertise», conclut Léonie.