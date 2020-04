Une infirmière infectée déplacée entre un CHSLD et l’hôpital

Les autorités de la santé du Saguenay-Lac-St-Jean ont tout un casse-tête sur les bras depuis qu'elles ont appris, mercredi, qu'une infirmière testée positive à la COVID-19 a travaillé dans un hôpital, après avoir fait un quart de travail dans un CHSLD où il y a une importante éclosion.

La direction régionale de la santé publique a été avisée de la situation quelques heures à peine après avoir affirmé, une fois de plus, que tout était mis en oeuvre pour limiter au minimum le déplacement de personnel d'un établissement à l'autre.

«À quelques reprises, elle a dû se déplacer du CHSLD de la Colline vers le centre hospitalier», a expliqué la présidente du Syndicat des professionnels en soins du Saguenay-Lac-St-Jean, affilié à la FIQ, Julie Bouchard.

La travailleuse aurait signifié son malaise à ses supérieurs, selon sa représentante syndicale, mais son horaire est demeuré inchangé.

L'infirmière s'est donc rendue au CHSLD de la Colline vendredi dernier, là où se trouve le plus important foyer d'éclosion du Saguenay-Lac-St-Jean. Elle s'est ensuite présentée au travail le lendemain à l'unité de pneumologie de l'hôpital de Chicoutimi.

«Samedi et dimanche, lorsqu'elle a travaillé au département de neurologie et de pneumologie, elle n'avait pas de symptômes, a précisé Julie Bouchard. C'est seulement dimanche en soirée que les symptômes ont commencé à apparaître.»

La travailleuse a immédiatement avisé son employeur et s'est placée en isolement.

Les autorités régionales de la santé confirment les informations obtenues par TVA Nouvelles et précisent qu'une enquête est en cours pour retracer l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec l'infirmière.

Les départements concernés font l'objet d'une surveillance accrue. Des employés ont même déjà été retirés du travail, par mesure préventive.

«Ça part en quarantaine à la maison à coup de 10 personnes à la fois et ces personnes-là doivent être remplacées, s'inquiète Mme Bouchard. C'est une roue qui tourne sans fin. Je ne sais pas comment on va s'en sortir au final, mais on va avoir besoin d'aide.»

Julie Bouchard déplore que les autorités régionales n'aient pas suivi les recommandations du gouvernement d'interdire le déplacement de personnel.

«On voit encore qu'il y a un ‘clash’ incroyable entre ce qui se dit au gouvernement et ce qu'il se passe réellement dans les régions», a dénoncé Mme Bouchard.

Le risque de contamination est faible pour les usagers selon les autorités, puisque les travailleurs portent toujours des masques de procédure lorsqu'ils sont en contact avec des patients.