Une infirmière se vide le coeur en plein quart de travail

Impuissante à combler les besoins de ses résidents, une infirmière a crié son désarroi en plein quart de travail.

Catherine Lévesque, qui travaille en agence, a été envoyée au CHSLD Vigi Mont-Royal il y a quelques jours.

À bout de ressources et de fatigue, elle a tourné une vidéo où elle se vide le cœur sur les conditions de travail, mais aussi sur les conditions de vie des aînés.

«Je ne sais pas, monsieur Legault, mais, moi, j'ai des patients en fin de vie... C’est du gros carnage humain! Je suis découragée. Je vais aller m'asseoir, je ne peux pas travailler!», lance-t-elle derrière son équipement de protection personnelle.

«J'ai des patients en fin de vie. Il n’y a pas personne ici pour m'aider. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de narcotiques, il n’y a pas de rien, de rien, de rien! Plus d'oxygène, plus de Versed, plus de morphine!», ajoute-t-elle.

Rencontrée par TVA Nouvelles le lendemain du partage de sa vidéo, Mme Lévesque est encore bouleversée.

«En 10 ans de carrière, je suis capable d'en prendre. Et, samedi, après cinq heures, j'ai braillé! Tout le monde est mélangé! Tout le monde...», dit-elle.

«Les patients sont dans les corridors. Nous autres, on est habillés comme des astronautes. Et, eux autres, ils sont là et ils se promènent, même pas de gants. Ce n’est pas parce que personne ne lui dit de se laver les mains.»

Le CHSLD privé conventionné est durement frappé par la COVID-19. Selon le PDG du groupe Vigi Santé, il y a 174 résidents contaminés dans cette résidence.

Il a confirmé qu’il y avait un manque de personnel et a dit être en lien avec le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.