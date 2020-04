Une nouvelle chanson pour Jérémy Gabriel

Quatre ans après I Don’t Care, Jérémy Gabriel est de retour avec une nouvelle chanson. Un titre pop, léger, avec des sonorités estivales et une petite touche de hip-hop.

I Wanna Know sera lancée, aujourd’hui, sur 240 plateformes de diffusion numérique et sur le portail YouTube.

«Je trouvais important de faire quelque chose de différent. I Wanna Know est une chanson d’amour estivale, plus heureuse, avec un petit côté reggae et qui ne fait pas référence à l’actualité», a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Prise de position

I Wanna Know a été écrite par les frères Jean et Claude Perruno ainsi que par Amelia Da Silva.

Le jeune homme de 23 ans est conscient que le lancement de cette chanson va générer un lot de réactions et que certaines seront méchantes et blessantes.

«Ça fait longtemps que ça ne me fait plus peur. Des commentaires négatifs, il va toujours y en avoir et ça va continuer. C’est un phénomène qui est très présent sur les réseaux sociaux», a-t-il laissé tomber.

Il précise, en contrepartie, recevoir beaucoup de messages positifs.

Jérémy Gabriel souhaite, bien sûr, que sa nouvelle chanson connaisse du succès. Il a aussi d’autres intentions.

«Je ne fais pas de la musique uniquement dans le but de faire de la musique. C’est aussi une prise de décision. Je veux démontrer que c’est possible, lorsque l’on a une différence, un handicap et des limitations, de réaliser certaines choses. C’est possible dans les sports et aussi dans le domaine des arts et du spectacle», a-t-il lancé.