Vaccin contre l'influenza : stratégie parallèle pour limiter les dégâts des deuxième et troisièmes vagues de la COVID-19

Alors qu’une nation comme Singapour a été prise de court par la vigueur de la deuxième vague de la COVID-19, Dr Amir Khadir espère que les mesures mises en place par le gouvernement de François Legault amenuiseront l’impact du nouveau coronavirus sur le Québec quand viendront « les deuxième et troisième » vagues de propagation.

Microbiologiste et infectiologue au front à l’heure de la pandémie de la COVID-19, l’ancien porte-parole de Québec solidaire souhaite que quelques médicaments et, dans le meilleur des mondes, un vaccin, parviennent à limiter les dégâts.

Or, une stratégie parallèle pourrait grandement aider l’état de la situation : celle de l’administration saisonnière du vaccin contre l’influenza.

« En renforçant les messages pour une vaccination la plus ample possible et en réduisant le nombre d’infections à l’influenza à l’automne et à l’hiver prochain, on permet à nos hôpitaux d’avoir plus de lits disponibles pour la deuxième et la troisième vague du coronavirus », a expliqué Dr Khadir en entrevue les ondes de LCN, jeudi.

« Pourvu que ces vaccins soient prêts parce qu’il y a quand même des limites pour la production, dit-il. Mais si c’est disponible et qu’on peut accélérer la production, il faudra demander aux experts quelle est l’échéance la plus rapide pour avoir des vaccins en quantité suffisante, en commençant par les populations les plus vulnérables. »

Mesures coercitives ou administration volontaire?

Faudra-t-il imposer à la population le vaccin contre la grippe? Contrairement aux États-Unis, où les citoyens semblent déroutés par les messages contradictoires du président Donald Trump, des experts et des manifestants contre le confinement, l’inquiétude de l’apparition d’une deuxième vague de la COVID-19 en même temps que l’influenza pourrait s’avérer suffisante pour convaincre les Québécois au lieu de les contraindre.

« Je me demande vraiment à quel point on aura besoin d’imposer [une vaccination massive] parce que je crois que le coronavirus a fait la preuve par lui-même de l’ampleur des dégâts que ça peut occasionner dans une société », raisonne Dr Khadir.

« Même les gens qui, au départ quand la maladie s’est déclarée en Asie, en Iran et en Europe, étaient très récalcitrants à reconnaître que c’était un vrai problème, aujourd’hui le reconnaissent tous - à commencer par le président Trump, n’est-ce pas? »

« Chaque fois que ce n’est pas nécessaire d’y aller par des mesures coercitives, mieux vaut laisser ces mesures volontaires. Une grande majorité de la population sera volontaire pour se faire vacciner. »

La meilleure solution contre le nouveau coronavirus demeurera un vaccin dédié à cette maladie dans le but d’attendre une immunité collective, estime l’ancien député de Mercier.