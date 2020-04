Banque alimentaire: explosion de demandes dans le quartier Saint-Michel

Une banque alimentaire du quartier Saint-Michel a dû s’adapter en quelques semaines pour offrir des denrées à plus de 200 familles plutôt qu’à une soixantaine, comme en temps ordinaire.

La banque alimentaire de Projaide, ouverte seulement depuis quelques mois, a vu son nombre de demandes augmenter drastiquement depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

«C’est sûr que nous, on a débuté le 24 janvier, on avait raisonnablement une dizaine de nouvelles inscriptions par semaine. Mais là, ça dépasse le 30, ça explose», a raconté jeudi Isabelle Tremblay, présidente de l’organisme.

Plus de 200 familles sont dorénavant inscrites, ce qui représente environ 600 personnes. Moisson Montréal a augmenté la quantité et la variété de la nourriture acheminée à l’organisme étant donné l’augmentation de la demande.

Des impacts financiers se font quand même ressentir pour l’organisme, qui a notamment dû louer un deuxième camion pour transporter la nourriture. Une centaine de dollars doivent être déboursés hebdomadairement pour compléter l’offre de produits, notamment avec certains légumes frais.

PHOTO COURTOISIE/Projaide

«Un peu essoufflés»

Le travail est inévitablement plus important pour la petite équipe constituée de Mme Tremblay, de son mari Pietro Ferrera et de deux autres bénévoles. Environ 15 bénévoles sont également présents le vendredi, jour où la banque alimentaire est ouverte au public.

Cette semaine, deux journées de travail supplémentaires ont été nécessaires pour assurer l’ouverture le vendredi. «Mon mari et moi on travaille d’habitude, on ne pourrait jamais donner ce temps-là en temps normal», a noté Mme Tremblay.

«On est un peu essoufflés. En ce moment, on est en contact avec notre député provincial pour de l’aide financière», a expliqué Mme Tremblay.

Cette aide pourrait par exemple être utilisée pour verser des salaires aux quatre membres de l’équipe afin de dégager du temps lors de la reprise de leur emploi respectif.