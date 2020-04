Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

N’ayant aucun cas de coronavirus sur son territoire, la Haute-Mauricie, dont les accès sont strictement contrôlés par la Sûreté du Québec, voudrait faire partie des premières régions déconfinées.

À Saguenay, les parents qui ont la garde partagée de leur enfant doivent s’adapter à la situation actuelle. Certains doivent parfois traverser les barrages policiers entre les différentes régions.

À Québec et partout en province, on anticipe, cet été, la pire crise du logement en près de 20 ans. Des organismes demandent non seulement de permettre aux locataires de prolonger les baux.

